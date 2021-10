Imersão em planejamento fiscal para pequenas empresas

A Dr. Fiscal, consultoria tributária para pequenas empresas do Simples Nacional e do Lucro Presumido, promove encontro que ensinará empresários como cuidar melhor e mais atentamente da área tributária de seus negócios, reduzindo a carga fiscal, economizando com o pagamento de impostos e oxigenando o caixa.

Entre os assuntos que serão tratados na Semana do Planejamento Fiscal está a escolha do regime tributário ideal e mais econômico para um pequeno empreendimento, o qual nem sempre é o Simples. Também serão levantadas as consequências de não executar um planejamento tributário eficaz, bem como será explicado como a falta de cuidados fiscais pode colocar o caixa de uma empresa em risco extremo. Os encontros virtuais ocorrem hoje (20) e sexta-feira (22).

Os especialistas também ensinarão um passo a passo de como uma empresa pode se organizar para fazer um planejamento tributário de uma maneira adequada, segura e que reverbere de uma maneira positiva para os próximos anos. "As pequenas empresas têm o desafio de se manter estáveis e bem preparados para enfrentar os desafios do ano-calendário de 2022 e a parte fiscal é um ponto chave nesse processo", explica Luís Wulff, CEO do Tax Group. Além dele, os encontros contarão com Eduardo Tisatto, Jones Schuman e Camila Berna. Mais informações no link https://bit.ly/semana-do-planejamento-dr-fiscal.