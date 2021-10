EY Brasil projeta investir R$ 3 bilhões nos próximos cinco anos

Em meio a um cenário ainda desafiador na economia do País, a EY Brasil encerrou o ano fiscal de 2021 com 16,1% de aumento na receita de prestação de serviços - que desconsidera as despesas cobradas de clientes - e representa um crescimento de dois dígitos em todas as suas linhas de serviço. O ano fiscal engloba o período de julho do ano anterior até junho do ano vigente.

O crescimento posiciona o Brasil como um dos mercados prioritários para a empresa, além de ajudar a colocar a América Latina Sul como uma das regiões de maior crescimento entre todas as localidades onde a EY atua no mundo. Para os próximos cinco anos, com base no crescimento projetado de receita, a previsão é de que os investimentos da EY Brasil cheguem a um recorde de R$ 3 bilhões. Os investimentos consideram a estimativa de recursos aplicados em tecnologia, inovação, desenvolvimento de novos serviços e pessoas: capacitação, contratação, desenvolvimento e horas de treinamento.

A empresa é líder em serviços de auditoria, consultoria, impostos, estratégia e transações. "Temos um firme propósito de criar valor de longo prazo para os nossos diversos stakeholders - clientes, pessoas, fornecedores e sociedade -, o que requer que a EY se esforce continuamente em seguir relevante no mercado onde atua, ainda mais em um momento de intensas transformações", explica o CEO da EY Brasil, Luiz Sérgio Vieira.

A EY Brasil ampliou de forma significativa os investimentos em inovação e tecnologia diretamente atreladas às necessidades dos clientes, em pessoas e na ampliação ou desenvolvimento de novos serviços. Os investimentos foram impulsionados pela alta demanda por serviços especializados em setores-chave, como serviços financeiros, tecnologia, mídia & entretenimento e telecomunicações (TMT), energia, governo e infraestrutura e saúde.

Em todos esses casos, serviços baseados em tecnologia de ponta foram os mais demandados, tais como análise de dados, Inteligência Artificial, automação, cibersegurança e digitalização de funções tributárias, managed services, entre outros.

A aposta da EY Brasil na digitalização de seu portfólio de serviços também levou a empresa a aumentar em 10% os investimentos em treinamento de seus colaboradores no ano fiscal de 2021. No caso das certificações em tecnologia, por exemplo, o crescimento foi de 108% na comparação com o período anterior.