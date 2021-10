Marpa Gestão Tributária projeta expansão

A Marpa Gestão Tributária, escritório que auxilia na recuperação de crédito com foco no fluxo de caixa das empresas e na busca por alternativas para regularizar o passivo tributário, inaugurou um novo espaço em sua sede localizada em Porto Alegre, dobrando o tamanho de suas operações.

A unidade, anteriormente, contava com 150 m² e agora passa a ter 300 m². Com a ampliação, a empresa passa a ter maior capacidade operacional e mira uma expansão em grande escala, com objetivo de atender clientes de todas as regiões do país até 2022.

Com a ampliação, foram abertas 36 novas vagas para as seguintes áreas: comercial, fiscal e jurídica. As posições em aberto convergem com a ideia de aumentar escopo de atendimento e oferecer mais agilidade aos clientes.

"Este é um momento muito importante e muito sonhado para todos nós, um passo que damos em busca de uma ampliação da nossa sede e, consequentemente, uma melhoria de produtividade e possibilidade de crescimento a nível Brasil", afirma Michael Soares, sócio da Marpa Gestão Tributária.

"Focamos em uma ampliação que dobra o nosso espaço físico pensando em um ambiente moderno e alinhado com o pensamento de estar sempre olhando na frente e para o futuro, representando nossa vontade de crescer e oferecer mais qualidade aos nossos clientes", completa Eduardo Bitello, também sócio da empresa.

Os profissionais que tiverem interesse podem entrar em contato diretamente pelo e-mail [email protected]