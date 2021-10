Contabilidade consultiva aplicada é o tema de novo curso

A Universidade Corporativa da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (UniFenacon) lança, nesta quinta-feira (21), um novo curso online. O assunto é Contabilidade Consultiva Aplicada, ministrado pelo professor Paulo Vaz. O valor para inscrição é de R$ 320,00, que pode ser feita através do site da Federação.

A Contabilidade Consultiva Aplicada é considerada uma evolução da contabilidade tradicional. Nessa modalidade, o contador busca proximidade com os empresários, focando no relacionamento da empresa com o cliente. O objetivo dessa formação é capacitar profissionais para gerenciamento de tomada de decisão de clientes, baseando-se nas informações do sistema contábil, tributário e trabalhista. Também será abordado o alinhamento organizacional dos clientes para a elaboração de relatórios gerenciais.

O conteúdo abordado inclui Introdução ao Sistema de Informação Gerencial; SIC - Sistema de Informação Contábil; Contabilidade Consultiva e seu Campo de Atuação; SIGE - Sistemas Integrados de Gestão Empresarial; Mensuração de Desempenho; Estratégias e Vantagens competitivas; e muito mais. O curso será formado por vídeo-aulas de aproximadamente 30 minutos cada, totalizando oito horas. Todas as aulas estarão disponíveis para o aluno assistir quantas vezes desejar. Além disso, os inscritos terão acesso a um material pedagógico digital, fórum interativo, prova online e certificado de conclusão a partir de 75% de aproveitamento na prova final.