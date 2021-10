Aliança para o desenvolvimento das nações

Hoje vivo novamente a deliciosa sensação de estar fazendo história. O que estamos realizando nesses três dias em Porto Alegre? Transformando incertezas em realidade, superando desafios, arriscando, empreendendo e vibrando com o futuro da profissão contábil.

No exato momento em que damos início à XXXIV Conferência Interamericana de Contabilidade, nos sentimos entrando para o Livro da História Contábil Gaúcha, Brasileira, Interamericana e Mundial. Ter o Rio Grande do Sul como cenário desse grandioso e tradicional Evento é outro motivo de celebração, pois a disputa para sediar é sempre muito acirrada, cabendo ao País que detém a Presidência da Entidade o poder de escolha e o RS foi o escolhido.

Nosso orgulho se multiplica por termos na pessoa da Contadora Maria Clara Cavalcante Bugarim, um outro feito histórico para as Mulheres Contadoras. Além de ter sido a primeira e única Mulher na Presidência do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é a primeira vez que uma mulher Preside a Associação Interamericana de Contabilidade (AIC), entidade detentora dos direitos sobre a Conferência. Com sua visão de águia, Maria Clara mirou no Rio Grande do Sul para ser o palco da sua despedida desse importante cargo ocupado com pioneirismo, protagonismo e competência. O desafio vai mais longe: presidir uma Entidade Internacional durante a pandemia.

Fico imaginando os motivos que levaram Maria Clara a escolher o Rio Grande do Sul, diante de tantas opções igualmente atrativas e até mais conhecidas do público estrangeiro, e penso que essa decisão se deve a uma prática de sororidade, com o desejo de contemplar nossa gestão à frente do CRCRS, no momento em que também me despeço da Presidência. Certamente, nosso histórico de pioneirismo e êxito na realização de grandes eventos pesaram na decisão.

Optamos, portanto, em realizar conjuntamente com a Conferência Interamericana a já tradicional Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, este ano na sua 18ª edição, demonstrando que o poder feminino na Contabilidade é uma realidade.

Todo esse esforço se torna possível pela afinidade estabelecida entre entidades regionais, nacionais e internacionais sob o lema "Contabilidade e Tecnologia: Aliança para o Desenvolvimento das Nações" concluímos que essas alianças só ocorrem pelo perfil de lideranças genuínas, exercidas por pessoas com visão de futuro e espírito agregador. No Brasil, essa liderança atende pelo nome de Zulmir Ivânio Breda, Presidente do Conselho Federal de Contabilidade, terceiro gaúcho a ocupar esse cargo em 75 anos de história do CFC. Um homem que faz e deixa fazer, um líder nato que inspira e integra pessoas e entidades, congrega interesses para o avanço da profissão a patamares mais elevados.

É isso que significa o lema do nosso Evento "Contabilidade e Tecnologia: Aliança para o Desenvolvimento das Nações.". Queremos despertar a consciência de que as nações somente irão se desenvolver por meio das pessoas. As tecnologias só existem pelas pessoas, as inteligências artificiais são treinadas por pessoas e a inovação acontece pela gestão integrada dos capitais humano, financeiro, social, ambiental, manufaturado e intelectual.

Portanto, não se iludam, a aliança das nações, das profissões, dos mercados, das empresas, é a aliança das pessoas que unem seus talentos para fazer melhor o que sozinhas até fariam, mas não conseguiriam chegar na mesma dimensão. Esse evento é sobre Contabilidade, mas a Contabilidade é sobre pessoas que sonham, planejam e fazem acontecer.

Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do RS