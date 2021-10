Novos contadores renovam a atividade e trazem desafios à profissão

Tecnologia que vem de berço, preocupação com sustentabilidade e engajamento em questões sociais: essa é a bagagem que a nova geração de contadores está trazendo para a profissão. Com agilidade e curiosidade pelos processos, os novatos encaram desafios, mas também os promovem nas empresas já consolidadas no mercado, sugerindo mudanças estruturais na formatação das atividades.

A preferência pelo trabalho remoto e híbrido é uma das novidades que chegam nessa leva. "A nova geração preza pela qualidade de vida. Preferem ganhar menos e ter mais comodidade, mais tempo para estudar", observa a coordenadora da Comissão Jovem do Conselho de Contabilidade do RS (CRCRS), Aline Mattana. A contadora destaca, também, a entrega por produtividade, sem horários fixos. "Tanto eles quanto o mercado terão que se adaptar a essas novidades", diz.

Para ela, a flexibilidade por parte dos empresários é essencial para manter a mão de obra mais nova dentro das companhias, não só na parte prática, operacional, como na parte estratégica. "Eles são mais ágeis do que as gerações anteriores, então, pode haver um conflito de pensamento", afirma Aline. Porém, a coordenadora ressalta que, mesmo com as diferenças, os novos contadores são curiosos e respeitam a caminhada dos profissionais mais velhos.

Todo esse cenário de encontro geracional e adaptação foi intensificado, segundo a contadora, pela pandemia de Covid-19. "Os empresários teriam que se acostumar mais lentamente se não fosse por isso", diz. Porém, com a necessidade de distanciamento social, os donos de negócios se perceberam obrigados a flexibilizar e ampliar os limites do trabalho. "Até as faculdades tiveram que se adaptar, porque não tinha como dar aulas presenciais", pontua.

A preocupação com pautas ambientais e sociais é outro ponto de destaque. Acostumados com documentos digitais, em nuvem, os contadores recém-formados começaram a questionar tarefas simples como imprimir um documento, avaliando o impacto do gasto em folhas de ofício. "No meu escritório, eles me pedem para não imprimir, mas sim, salvar em PDF", conta Aline. O exemplo demonstra a preocupação que as empresas terão de ter, cada vez mais, com os investimentos em tecnologia. Na visão da coordenadora, investir em tecnologia representa redução de outros custos, como materiais e mobiliário de escritório. "Se o empresário não largar de mão a estrutura física, pode perder não só a mão de obra, como também, os clientes, que começam a demandar processos mais remotos", destaca.

Porém, os desafios também se estendem, justamente, aos novatos. Na avaliação da contadora, com diversas ferramentas e programas que auxiliam nos cálculos, os profissionais não podem perder de vista uma postura estratégica e comunicativa. "Usamos muitos termos técnicos na nossa profissão e tem quem pense que falar bonito é status. Mas status é se fazer entender", destaca. Do funcionário de "chão de fábrica" ao CEO de grandes corporações, os novos contadores precisam saber se comunicar ao passar informações, de acordo com Aline, para que sejam visto como profissionais sérios e acessíveis a todos.