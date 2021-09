Nova lei visa desburocratizar ambiente de negócios no Brasil

Promessa de nova fase para as empresas brasileiras, a Lei nº 14.195 foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no final do mês de agosto com o intuito de modernizar e desburocratizar o ambiente de negócios. Outro objetivo da nova norma é melhorar a posição do País no ranking Doing Business, do Banco Mundial. A expectativa do governo é que o país suba 20 posições, ocupando a 90ª colocação e, até 2022, fique entre os 50 melhores países para se fazer negócios. O Brasil nunca esteve entre os 100 melhores avaliados.

De acordo com o Ministério da Economia, no âmbito da abertura de empresas, a lei determina a unificação de inscrições fiscais federal, estadual e municipal no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Assim, o número do CNPJ passa a ser o "documento máximo" para as companhias, extinguindo as inscrições estaduais e municipais. Outra importante mudança é a emissão automática, sem avaliação humana, de licenças e alvarás de funcionamento para atividades classificadas como de risco médio, como hotelaria, comércio atacadista, educação infantil e transporte de cargas, por exemplo.

Quando não houver legislação estadual, distrital ou municipal específica sobre o grau de risco da atividade, valerá a classificação federal disponível na plataforma da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). Conforme opina o advogado Douglas de Oliveira, sócio do escritório Oliveira, Vale, Securato e Abdul Ahad Advogados, esse é um dos pontos mais relevantes da nova lei, pois vai acelerar a abertura de empresas que, antes, era obstruída pela obrigação do alvará. "A fiscalização continuará existindo. Não quer dizer que possa fazer o que quiser", destaca Oliveira.

De acordo com o advogado, a lei deve ser acompanhada de perto pelos contadores, visto que altera aspectos cruciais do trabalho exercido pelos profissionais. O fim das empresas individuais de responsabilidade limitada (Eireli), transformadas em sociedades limitadas unipessoais, por exemplo, é um dos pontos de atenção. Os empreendedores passarão a não precisar necessariamente de sócios e poderão ter patrimônio separado do da empresa, de acordo com a lei. "Antigamente, em sociedades limitadas, sempre tinha a questão de colocar 99% do capital para uma pessoa e precisava encontrar outra pessoa para o 1%. Hoje, não é mais necessário", explica.

Além disso, no âmbito da execução de contratos, o governo instituiu o Sistema Integrado de Recuperação de Ativos (SIRA) para agilizar a cobrança e recuperação de crédito. O SIRA será capaz de reunir dados cadastrais, relacionamentos e bases patrimoniais de pessoas físicas e jurídicas com o objetivo de reduzir o custo de transação da concessão de crédito através do aumento da efetividade das ações judiciais que envolvam a recuperação de créditos públicos ou privados.

Outra mudança implementada é a distribuição diferente dos pesos de votos de acionistas e sócios durante assembleias nas empresas. Fundadores de companhias que se tornam abertas depois de uma oferta inicial de ações (IPO) terão votos com peso até 10 vezes superior frente ao voto de outros acionistas, que vão continuar a valer por um. Oliveira percebe a alteração como positiva, visto que será possível comercializar mais ações e, ainda sim, manter o acionista no controle da empresa.