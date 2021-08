Evento aceita trabalhos até 30 de agosto

Vai até 30 de agosto o prazo para os interessados submeterem seus trabalhos técnicos ao maior evento de Contabilidade da América Latina de 2021: 34ª Conferência Interamericana de Contabilidade e 18ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, que terá como lema "Contabilidade e Tecnologia: Aliança para o Desenvolvimento das Nações". Ambos serão realizados em conjunto, na Pucrs, no formato híbrido, de 19 a 21 de outubro. Os trabalhos concorrem ao Prêmio Roberto Casas Alatriste e Prêmio Olivio Koliver - AIC.