Iniciativas ESG abrem espaço na agenda corporativa das companhias

Cada vez mais crescente no mundo corporativo, o tema ESG ("environmental, social and governance" ou "ambiental, social e governança", em português) vem pautando ações em companhias do mundo todo. No Brasil, não é diferente. Pesquisa da Câmara Americana de Comércio (Amcham Brasil) com 178 líderes de companhias e startups em operação no País apontou que 95% dos respondentes já iniciaram algum nível de engajamento e ações sustentáveis da companhia, sendo que 68% já reconhece benefícios diretos dessa agenda no negócio.

A sigla norteia iniciativas ambientais, sociais e de governança de uma empresa, além de ser usada como critério para investimentos. Segundo o diretor da Ancham Porto Alegre, Marcelo Rodrigues, o movimento é fruto da compreensão de que o mundo externo às organizações não está distante. "Os consumidores são uma força enorme na sociedade e estão atentos, principalmente em mercados com poder aquisitivo maior, ao impacto que a empresa fornecedora tem", afirma. Além disso, reforça o diretor, os investidores também estão percebendo o movimento global e buscando oportunidades de investir em empresas que estão em sintonia com as práticas.

Desenvolver e aprimorar metodologias que permitam às empresas mensurar os seus ativos e passivos ambientais e quantificar o impacto dos investimentos em sustentabilidade pode ser desafiador para os profissionais contábeis. É o que afirma a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do RS (CRCRS), Ana Tércia Rodrigues. Segundo a contadora, num primeiro momento, avançar na agenda ESG requer um investimento em inovação que vai além dos recursos operacionais e tecnológicos, envolvendo mudanças culturais internas que só são possíveis com o envolvimento da alta gestão. "Negociações têm vindo acompanhadas de um checklist da sustentabilidade para os quais as empresas precisam estar atentas, sob pena de se tornarem pouco atrativas para investimentos e ainda perderem a preferência de consumidores", ressalta.

Na visão de Ana Tércia, iniciativas ESG integram o rol dos ativos intangíveis de uma companhia, mesmo sem reconhecimento ou mensuração para tal, porque podem representar a perda de um investimento significativo para a expansão empresarial. "Empresas deixam de fechar negócios, são impedidas de exportar, deixam de receber aporte financeiro e até perdem valor patrimonial de ações por negligenciar as questões de sustentabilidade entre as quais se inserem práticas de equidade, diversidade, pluralidade e inclusão", alerta.

Por outro lado, escândalos corporativos, acidentes ambientais, fraudes, corrupções, propinas, baixa qualidade de produtos, descumprimento de exigências regulatórias podem representar um custo que inviabiliza a continuidade de muitos negócios, pontua. A contadora sugere que empresas busquem ser signatárias do pacto global e escolham Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para implementarem de forma voluntária e progressiva. "São ações de baixo custo que estão ao alcance de todos os empresários que queiram começar a se inserir nessa agenda global", destaca.