Parte dos MEIs não pagou documento de arrecadação neste ano

De acordo com a Receita Federal, houve uma alta de 6,97% na taxa de calotes no mês de abril, sendo o maior registro desde o mesmo período de 2020, quando mais de 63% dos MEIs não pagaram impostos. "Mesmo que o atual cenário tenha impactado os microempreendedores, é possível regularizar a empresa para evitar o acúmulo de dívidas. Caso a sua receita não permita que você pague os impostos, é possível realizar um parcelamento", explica o CEO. Atualmente, o faturamento anual desta categoria é de até R$ 81 mil. Os tributos mensais obrigatórios ao governo estão entre R$ 56 e R$ 61, dependendo do segmento de atuação.

De acordo com João Esposito, economista e CEO da Express CTB, accountech de contabilidade, "o microempreendedor precisa entender que empresas de pequeno porte também exigem custos. Quando você não cumpre com o seu dever de pagar impostos, você corre o risco de receber multas altas, que podem variar de 0,33% a 20% ao dia, a partir da data prevista para recolhimento".

MEI tem até o dia 31 de agosto para regularizar débitos

A Secretaria-Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) anunciou que o dia 31 de agosto é o prazo para que os Microempreendedores Individuais (MEIs) regularizarem seus débitos. As dívidas são relativas ao INSS, ISS e ICMS e podem ser regularizadas por meio do recolhimento em Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) ou de parcelamento. A geração do DAS é realizada através do Programa Gerador do DAS para o MEI (PGMEI).

Aqueles que não buscarem a regularização, dentro do prazo estabelecido, serão inscritos na Dívida Ativa. No próximo mês, a Receita Federal iniciará o envio à Dívida Ativa dos débitos apurados nas Declarações Anuais Simplificadas para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei). Nessa dinâmica, os débitos relacionados ao INSS serão encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União. Já os débitos relativos ao ISS e/ou ICMS serão remetidos ao município ou ao estado - de acordo com a situação - para inscrição em Dívida Ativa municipal e/ou estadual. Em todos os casos, os valores serão acrescidos de encargos.

A inscrição na Dívida Ativa é apenas uma das penalizações para o MEI que estiver inadimplente. De acordo o CGSN, o Microempreendedor Individual também poderá perder a qualidade de segurado no INSS, ter seu CNPJ cancelado, ser excluído dos regimes Simples Nacional e do Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional, devidos pelo MEI, (Simei) pela Receita Federal e ter dificuldade na obtenção de financiamentos e empréstimos.