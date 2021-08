Campanha Valores que Ficam arrecada R$ 22,5 milhões para Fundos da Criança e do Idoso

A edição 2021 da campanha Valores que Ficam arrecadou R$ 22,5 milhões em dedução do Imposto de Renda para o Fundo da Criança e do Adolescente e para o Fundo do Idoso. Os recursos foram repassados nesta quarta-feira (4) para os mais de 300 municípios gaúchos beneficiados. O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza (MDB), em evento híbrido no Salão Júlio de Castilhos. Realizada entre março e maio, a iniciativa buscou incentivar os contribuintes a doarem até 6% do IR devido para causas sociais.

Este foi o terceiro ano de campanha promovida pelo Parlamento gaúcho, que iniciou na gestão do deputado Luís Augusto Lara (PTB) e teve sequência na gestão do deputado Ernani Polo (PP). “Registramos um crescimento de 27,85% em relação ao ano anterior e assim vem sendo a cada edição da campanha, graças ao apoio das entidades parceiras e dos gaúchos que entendem a importância desta ação”, destacou o presidente Gabriel, adiantando que a mobilização terá continuidade no próximo ano.