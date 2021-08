Programa Nota Fiscal Gaúcha chega a 2 milhões de inscritos

O programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) alcançou 2 milhões de inscritos. Com o objetivo de estimular o pedido de nota fiscal com inclusão do CPF para a obtenção de benefícios, o programa também apoia entidades sociais indicadas pelos cidadãos, que são beneficiadas por repasses financeiros. "Esse momento importante na história do Nota Fiscal Gaúcha é fruto de uma série de iniciativas que vêm sendo adotadas para fortalecer o programa. Com isso, ampliamos a participação social no controle fiscal do Estado e reforçamos a importância do exercício da cidadania para auxiliar no combate à sonegação e à informalidade, além dos prêmios e benefícios para o próprio cidadão e entidades", destacou o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira.

Em 2021, devem ser distribuídos R$ 9 milhões em prêmios por meio dos sorteios, além de repasses na ordem de R$ 21 milhões para entidades de assistência social, educação, saúde e defesa e proteção dos animais. Atualmente o Nota Fiscal Gaúcha tem mais de 300 mil estabelecimentos credenciados, mais de 3,5 mil entidades indicadas pelos cidadãos e 3,7 bilhões de notas fiscais processadas. "Nossa expectativa é fortalecer ainda mais o programa neste ano, buscando a participação cidadã neste processo. Em 2021 aumentamos o número de pessoas contempladas nos sorteios, com mudanças na quantidade e valores dos prêmios, e aumentamos também em 50% o valor repassado às entidades como forma de estimular o envolvimento da sociedade no Nota Fiscal Gaúcha", destacou o auditor fiscal Fernando Rodrigues dos Santos, da seção Nota Fiscal Gaúcha.

Em 2021, o NFG aumentou o número de pessoas contempladas nos sorteios mensais e apresenta uma distribuição mais atrativa dos prêmios em dinheiro. Os valores da premiação mensal agora somam R$ 515 mil: um prêmio principal no valor de R$ 50 mil, além de três ganhadores que levam R$ 5 mil cada, 200 sorteados com R$ 1 mil e outros 500, com valor individual de R$ 500.

A cada sorteio, são contemplados 704 participantes do programa NFG que solicitam a inclusão do CPF na hora da compra. Além disso, haverá um prêmio especial de R$ 250 mil nos meses de setembro e dezembro.

Para se cadastrar no NFG é necessário informar o número do CPF e a data de nascimento no site do programa.