Antecipação de créditos judiciais vira alternativa para dívidas urgentes

O mercado de cessão de créditos judiciais ganha cada vez mais força no Brasil. Com o número de famílias com dívidas no País na casa de 67,5%, de acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), a prática tem se tornado mais popular por possibilitar a antecipação de valores que estão parados na Justiça ou com processo andando a passos lentos. De 2014 a 2020, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foram 25.376 pedidos de cessões, com média anual de 3.625 novos casos. Em 2020, foram 3.393 pedidos de cedência.

Funciona do seguinte modo: quem possui alguma ação na Justiça com a expectativa de receber valores pode ceder total ou parcialmente os créditos judiciais sobre um processo que está movendo, salvo algumas exceções vedadas pela Justiça, para adiantar o recebimento de valores. Além disso, advogados podem antecipar seus honorários da mesma maneira. A transferência dos créditos é feita por meio de um contrato entre cedente e cessionário (vendedor e comprador), que pode ser anexado ou não no processo original. Na prática, quando os créditos são cedidos em sua totalidade pelo autor e advogado, isso significa ceder o direito sobre o processo. Qualquer movimentação posterior à cedência é feita pelo investidor e sua equipe jurídica.

Levantamento CNJ mostra que o ano de 2019, dado mais atualizado existente, terminou com 77,1 milhões de processos em tramitação - ou seja, aguardando uma solução definitiva. Apesar de não haver levantamentos precisos sobre os valores movimentados com a cedência de créditos no país, especialistas da área observam a alta da procura pelo trâmite. “A Justiça tem um determinado tempo para que o processo gire, e isso demora. Às vezes, a pessoa não tem como esperar”, reforça o conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do RS (CRCRS) Martin Spellmeier.

O contador ainda destaca que processos de aposentadoria, quando bem embasados, têm maior chance de sucesso e são muito procurados pelos investidores. Já os processos trabalhistas possuem mais riscos. Mesmo assim, a antecipação de créditos desse tipo de ação também vem crescendo. “Os investimentos em geral são divididos em diversas classes e modalidades de risco. Quem trabalha e analisa isso, se conseguir jogar com o deságio (diferença entre o valor que se obteve com a venda do crédito e o valor final recebido na ação), tem uma margem ótima de ganho”. Porém, na opinião de Spellmeier, é necessário regulamentar essa prática para obter controle fiscal sobre as operações, principalmente.

Ainda há pontos importantes a serem considerados pelos cedentes e cessionários de créditos judiciais, destacam os advogados Rafael Malmann e Gustavo Nygaard, sócios da área Tributária do escritório TozziniFreire Advogados. “Não há restrição jurídica para a venda dos créditos judiciais. O que há, no âmbito da legislação tributária federal, é a vedação à utilização de créditos comprados de terceiros para a compensação de débitos tributários próprios. Essa prática tende a inibir a cessão de créditos oriundos de ações judiciais tributárias cujo valor não esteja representado por um precatório”, explica Malmann.

Nygaard também destaca a cessão de precatórios, cuja prática já é bastante difundida no Brasil. Pode haver, no Brasil, ao menos R$ 104 bilhões devidos por estados e municípios em precatórios, o que corresponderia a 9,4% de toda a dívida consolidada por eles. A estimativa é de 2019, realizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV). “Precatórios federais, os quais, diferentemente dos estaduais e municipais, vem sendo pagos em dia, acabam sendo uma boa fonte de dinheiro rápido para os detentores dos créditos, talvez com um deságio não tão elevado quanto no que se opera com relação aos demais.”