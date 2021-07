Exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins pode gerar R$ 358 bilhões em créditos

Estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) aponta que o impacto econômico do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS é de aproximadamente R$ 358 bilhões. Estima-se que já foram compensados R$ 93,4 bilhões. Mais de 70% (R$ 264,6 bilhões) ainda não foram usados.

Em 2021, a previsão de compensação de créditos é de R$ 56,05 bilhões (15,65%) e para o ano de 2022 estima-se uma compensação de créditos de R$ 69,66 bilhões (19,45%). Nos anos de 2023 e 2024 a compensação de créditos deve cair um pouco - de R$ 47,85 bilhões (13,36%) e de R$ 44,09 bilhões (12,31%), respectivamente.

O levantamento do IBPT salienta, ainda, que caso não fosse feita a modulação dos efeitos, os contribuintes poderiam reaver um valor bem maior. O valor que, provavelmente, as empresas poderiam recuperar chegaria a R$ 587 bilhões.

Mesmo que a modulação não represente o ideal, na opinião do IBPT, o crédito é uma pequena vitória para os contribuintes. "O correto seria que não houvesse a modulação dos efeitos, mas considerando o momento atual das finanças públicas, em face da pandemia, o STF achou por bem determinar a modulação dos efeitos a partir da sessão que julgou o mérito da questão, ressalvando as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até o dia 15 de março de 2017", lembra o instituto.

Porém, para que, finalmente, as empresas possam recuperar esses valores, ainda são necessárias outras medidas. A principal é a publicação de uma Instrução Normativa pela Receita Federal regulamentando a compensação dos créditos a que os contribuintes terão direito.

A decisão tem efeitos a partir de 15 de março de 2017, data do julgamento do mérito, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos administrativos protocolados até essa data. Após as modulações de efeito da decisão do STF, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) emitiu em 24 de maio de 2021 o Parecer SEI Nº 7698/2021/ME com as orientações preliminares à Receita Federal.

Com o parecer da PGFN os contribuintes possuem respaldo para garantir que, independentemente do ajuizamento de processos, seja respeitado o direito de reaver por vias administrativas os valores de Pis e Cofins recolhidos a maior de forma indevida. Ainda é aguardado, no entanto, um posicionamento da Receita Federal em relação ao tema.

Mesmo assim, segundo o sócio gerente de Auditoria e Tributos na Russell Bedford Brasil, Eduardo Dias, a decisão apresentada pelo STF e reforçada pela PGFN em 2021 "chegou em boa hora aos contribuintes, que buscam economia e recursos extras em tempos de pandemia para manterem ativos os seus negócios".

"É importante destacar também que o resultado obtido com o julgamento da tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS abre precedente para teses similares como a exclusão do ISSQN da base de cálculo do PIS e da COFINS, ou seja outra maré favorável aos contribuintes ainda está por vir", destaca Dias.