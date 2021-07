Contabilidade do Agronegócio: importância, desafios e gargalos

A cadeia do agronegócio é uma das mais importantes da nossa economia, teve crescimento recorde de 24,32% do PIB em 2020, e não diz respeito apenas ao Produtor Rural que explora e cultiva a terra e engorda o seu gado. Diz respeito, também, ao vendedor de insumos, às agroindústrias, às cerealistas, tradings e tantos outros participantes desta grande cadeia que vem crescendo cada vez mais.

Identificamos hoje no setor um emaranhado jurídico e negocial, dentro da porteira, com os contratos de trabalho, normas regulamentadoras, contratos de parceria, arrendamentos e, também, fora da porteira, com as compras de insumos, empréstimos junto a instituições financeiras, comercializações diretas com tradings, chegando até o porto mais próximo. Relações cada vez mais complexas dentro de um ambiente que não está 100% preparado para isso.

Existem gargalos importantes que precisam ser superados, pois na mesma velocidade que o setor tem avanços tecnológicos que permitem o aumento da sua produtividade e diminuição de suas perdas, avança também o número de obrigações fiscais e acessórias e o poder de informação, tanto do fisco, quanto de todos os usuários externos destes dados e números gerados diariamente pela fazenda. Sendo assim, a forma de organização, gestão e tributação são fatores que precisam de atenção especial. Temos uma grande concentração de patrimônio nas mãos dos produtores rurais, muito embora a liquidez e rentabilidade não sejam significativas, o valor do capital social é extremamente elevado se comparado com uma atividade comercial qualquer, então, naturalmente, a contabilidade para este segmento deve entregar tratamento diferenciado, controles e análises específicas do setor.

Preparar a terra, semear, cuidar da lavoura e colher não é o único ciclo que precisa ser dominado pelos agricultores. As práticas gerenciais no campo aumentam a necessidade de os produtores incluírem no seu vocabulário termos como patrimônio rural e líquido, ativos e passivos, itens que formam a base geral de dados econômicos e financeiros da propriedade.

A profissionalização é um processo disruptivo, quebra com a cultura, porém, permite colocar à mesa assuntos que sempre foram deixados de lado, permite descrever mais regras, como as decisões serão tomadas, como os conflitos serão resolvidos, afinal de contas, pensar e planejar o agro é estar com o olhar voltado no longo prazo, e, para garantir a perpetuidade da fazenda e dos negócios da família, esse será o caminho.

Um setor que tem desafios enormes do ponto de vista da organização ainda está estruturado na sua maioria na pessoa física com empresas familiares, portanto, trago também neste texto algumas possibilidades de alcance ao se explorar a atividade rural na pessoa jurídica. Sendo elas: Preservação do Patrimônio; Resolução dos conflitos de Governança que venham a trazer prejuízos no desempenho da atividade diária; Implantação de uma cultura profissional, a família é uma coisa o negócio é outra; Benefícios Tributários; Impede divisões patrimoniais que diminuem a capacidade produtiva da unidade.

Conhecer o negócio do produtor rural, seus princípios e valores, seu dia a dia, os principais pilares operacionais é crucial para o bom desempenho do serviço contábil, a contabilidade do Agronegócio precisa e deve entregar e gerar valor ao Produtor Rural. Tudo que vai acontecendo na lavoura no decorrer do seu processo produtivo exige que nós, contadores, vamos ajustando e planejando seus dados com o objetivo de equilibrar e potencializar o seu resultado.

Gestora da Contab Agro e membra da Comissão de Estudos do Agronegócio CRC/RS