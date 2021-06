Contabilidade digital permite economia de mais de 50% para corretores

O mercado imobiliário, ao contrário do que era esperado devido à crise ocasionada pela pandemia e que afetou diversos ramos, teve uma alta no decorrer do último ano. Certos fatores, como a baixa da taxa Selic (de quase 2%), contribuíram para que o setor crescesse.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), no quarto trimestre de 2020, as vendas chegaram a 57.968 unidades. Uma alta de 6,7% em comparação com o mesmo intervalo de 2019. E é considerado um recorde desde o início da pesquisa, em 2016.

"O resultado final foi muito positivo. Os números de 2020 foram superiores ao que imaginávamos que poderia acontecer no começo da pandemia", classificou José Carlos Martins, presidente da CBIC. "O resultado das vendas de imóveis é extremamente significativo. A maioria dos setores teve queda no ano passado", completa Martins.

No entanto, perante o novo "normal", os profissionais desse setor foram obrigados a se adaptar. Embora já fosse algo previsto no começo do século, a transição para o formato digital se estabeleceu mais rápido do que o imaginado em função da pandemia. Essa migração para as plataformas virtuais busca atender da melhor maneira possível às exigências dos clientes e manter os negócios através de outro caminho, enquadrando-se nessa modernização.

Percebe-se que a "palavra de ouro" para os corretores no atual cenário é justamente adaptação, essa que não se aplica apenas à Transformação Digital no meio imobiliário, mas também na maneira como dirigem seus negócios. Considerando que procuram facilitar a vida dos clientes por meio da tecnologia, o mesmo vale para a administração de suas empresas.

A contabilidade digital, por exemplo, é uma alternativa em que vários corretores de imóveis estão apostando hoje em dia. Esse novo modelo se diferencia do tradicional graças aos preços mais acessíveis e um sistema totalmente online, em que o corretor pode acessar todas as informações que desejar de onde estiver, sempre a um clique de distância ou na palma da mão pelo celular. Além de ser mais seguro e desconsiderar burocracias desnecessárias.

Dentro dessa nova dinâmica está a AccountTech, startup de contabilidade digital com atendimento especializado em corretores de imóveis, que oferece um serviço com soluções alternativas ao modelo tradicional contábil, como: questões relacionadas à emissão de nota fiscal; integração com conta digital PJ; atendimento multicanal; entre outras ações incluídas no aplicativo. Além de proporcionar certas vantagens que não existem no modelo tradicional.

De acordo com o CEO da AccountTech, Vanderson Silva, "Optar por uma empresa de contabilidade digital não só facilita os trâmites que exigem menos burocracia, como também oferece uma economia de mais de 50% em relação aos serviços de contabilidade tradicionais".

Que também afirmou acerca dessas transformações: "O mercado imobiliário já vem se atualizando. Tanto diretamente, com implantações de contratos digitais, CRMs de vendas, empresas de geração de leads compartilhados entre corretores e diversos outros métodos. Quanto indiretamente, adquirindo serviços digitais como contabilidade digital, que geram economia e praticidade no dia a dia. Essa atualização vai muito além da otimização de custos, mas também para se adaptar durante e após a pandemia da Covid-19".