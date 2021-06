Livro celebra 75 anos dos Conselhos de Contabilidade

No 27 de maio de 2021, quando a criação dos conselhos contábeis e a regulamentação da profissão de contabilidade completaram 75 anos de existência, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) promoveu o lançamento do livro 75 Anos de Criação dos Conselhos de Contabilidade - Uma História Brilhante. O evento aconteceu durante o seminário comemorativo virtual no canal do CFC no Youtube (https://www.youtube.com/c/CFCBSB).

A obra é assinada por Maristela Girotto, Maria do Carmo Nóbrega e Matheus Henrique Bastos Leite, com base em múltiplas bases de dados levantadas por uma comissão especial, que trabalhou sob a coordenação do ex-presidente do CFC (2004-2005/2014-2015/2016-2017) José Martonio Alves Coelho.

O livro está dividido em seis ricos capítulos, escritos em 320 páginas, que fazem uma viagem no tempo por meio de fatos, programas, eventos, parcerias, lideranças e ideais, que fizeram com que fossem essenciais à evolução e desenvolvimento da profissão.

Em 75 itens, o livro 75 Anos de Criação dos Conselhos de Contabilidade - Uma História Brilhante destaca as diversas e importantes conquistas dos conselhos de contabilidade para o segmento e o país, revela Coelho.

"O Conselho Federal e os conselhos estaduais tiveram um papel importante em todo esse desenvolvimento, tanto contábil como econômico para o Brasil. É fundamental que todos nós revisitemos a história da contabilidade neste livro", diz ele.

Entre tantas passagens marcantes ao longo destas sete décadas e meia de história, Coelho destaca três momentos que considera fundamentais nesta trajetória das entidades do setor de contabilidade.

Além da própria criação dos conselhos e regulamentação da profissão de contabilidade - cujo decreto-lei foi assinado pelo então presidente da República Eurico Gaspar Dutra (1946 - 1951) -, o ex-presidente do CFC cita a autonomia dos conselhos na emissão de normas de contabilidade. "Foi um grande marco normativo, importante para o desenvolvimento do fazer contábil do País", destaca o ex-dirigente.

Coelho também recorda a mudança de sede do CFC do Rio de Janeiro (RJ) para Brasília (DF). "No Distrito Federal é onde está concentrado todo o poder da República. Assim, o CFC ficou inserido naquele contexto e, a partir dali, estreitou os laços de relacionamento com os poderes constituídos, o que deu uma importância muito grande para o desenvolvimento da profissão", afirma o ex-dirigente do Conselho Federal de Contabilidade.