No presencial ou no virtual, é Dia do Profissional da Contabilidade

Contadora, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS)

Nesse exato momento, um olhar desanimado repousa sobre uma pilha de documentos, refletindo por onde começar a organizar a rotina de lançamentos, que irão resultar em guias de recolhimento de tributos, declarações fiscais, declarações comprobatórias de rendimentos, demonstrativos contábeis, laudos periciais e muitos outros procedimentos fiscais, administrativos, societários, tributários que dependem da Contabilidade para serem concluídos.

Também, nesse exato momento, uma pessoa abre seu laptop, checa seus e-mails, toma um gole de café, abre a janela, respira fundo, dá um sorriso e se prepara para a maratona de reuniões com clientes, empresários, fornecedores, instituições financeiras, investidores, auditores, trainees, colaboradores, políticos, pois prestar consultoria requer múltiplas conexões e uma rede de relacionamentos ampla e diversificada.

Em algum lugar da cidade, um executivo dá o nó na gravata - outro dispensa o acessório -, uma executiva calça seu scarpin, retoca o batom; outra opta pelo jeans, camiseta e tênis confortável, ambos adentram em maratonas de reuniões que só acabam quando o último horário da agenda sinaliza o fim do expediente.

No conforto de sua casa, um profissional se levanta da cama, toma banho, café, veste sua bermuda e seu chinelo mais confortável, escolhe uma bela camisa (que já não precisa combinar com o resto da roupa), liga o computador, a webcam, a ring light, o fone de ouvido e se prepara para uma sequência interminável de reuniões virtuais, vídeochamadas e atividades remotas.

O que há de comum entre eles? Todos são Profissionais da Contabilidade, cheios de prazos a cumprir, demandas a atender, multas ameaçadoras pairando sobre suas cabeças, mas também sonhos, fantasias, expectativas, famílias inteiras dependendo do resultado positivo dos negócios para almejar um futuro melhor, mais próspero e animador.

Empresários grandes, médios e pequenos, dependendo do olhar cuidadoso e da orientação precisa do seu Profissional de Contabilidade para decidir, investir com cautela e segurança, mantendo a sustentabilidade dos alicerces do ambiente empresarial.

Eles e elas são Empresários Contábeis, Contadores Públicos, Auditores, Peritos, Professores, Pesquisadores, Consultores, Mentores, Influenciadores, Líderes Empresariais nas suas comunidades, Conselheiros em Empresas e Entidades da Classe Contábil, Diretores, Assessores, Voluntários da Solidariedade, Voluntários da Cidadania, Agentes de Transformação Social.

Pessoas que com conhecimento, verdade e essência estão transformando suas vidas, de suas famílias, das famílias que vivem dos recursos movimentados pela Contabilidade; das pessoas que dependem de um olhar criterioso, técnico e rígido sobre os orçamentos, para que os recursos públicos cheguem aonde devem de fato chegar. Conhecimento para detectar os desvios, as imprudências e as ilegalidades cometidas com o suado recurso dos tributos pagos, por cada brasileiro, ao fazer suas compras, ao receber seu salário, ao comprar e vender um bem.

Mas, também é dia de homenagear os que, mesmo com tantas demandas e desafios técnicos, ainda encontram tempo para se atualizar, se qualificar e usar esse conhecimento em prol da sociedade ao orientar os contribuintes a destinarem até 6% do Imposto de Renda para os fundos da criança, do adolescente e do idoso, amplificando os objetivos da Campanha Valores que Ficam.

Tenho muito orgulho dessa classe valorosa e de estar à frente do Conselho de Contabilidade do Rio Grande do Sul, nos 74 anos da entidade, em um momento tão desafiador e que requer tanto de nós na liderança das pessoas e dos empreendimentos.