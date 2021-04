Receita dá a receita

Prorrogado prazo para entrega do IRPF 2021

A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União do dia 12 de abril, a Instrução Normativa RFB no 2.020, de 9/4/2021que alterou o prazo final de entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda das Pessoas Física referente ao exercício 2021, do dia 30 de abril para o dia 31 de maio de 2021. Apesar da prorrogação do prazo, o cronograma de pagamento das restituições permanece o mesmo.

Declaração Pré-Preenchida

Acessando o e-CAC com uma conta gov.br, o cidadão tem acesso, aos seus comprovantes de rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras, à cópia da última Declaração de Imposto de Renda entregue e à Declaração Pré-Preenchida, que já vem preenchida com os dados que a Receita Federal possui. São utilizadas informações das fontes pagadoras (DIRF), médicos e planos de saúde (DMED) e atividades imobiliárias (DIMOB), além das informações já prestadas na Declaração de Imposto de Renda do ano anterior. Assim, basta revisar os dados, adicionar informações novas ou que estiverem faltando e enviar.

Passo-a-Passo para fazer a Declaração Pré-Preenchida

A Declaração Pré-Preenchida está disponível de forma online para todos os cidadãos que possuam uma conta gov.br. Acesse o e-CAC com uma conta gov.br (clique para saber como); Busque a opção Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Preencher Declaração Online; Clique no símbolo " " no cartão de 2021 e em seguida em Iniciar com a declaração pré-preenchida. Para acessar a declaração pré-preenchida o usuário deve estar com o app Meu Gov.Br instalado no seu celular ou tablet e com a configuração de verificação de duas etapas habilitada. Para saber mais sobre a Declaração de Imposto de Renda acesse: https://www.gov.br/receitafederal