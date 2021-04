Vale do Taquari pode 8,6 milhões do IR a projetos sociais

A dura e desafiadora realidade financeira das entidades beneficentes poderia ser muito diferente se a população se engajasse a algumas oportunidades que existem. E uma delas é a destinação de parte do Imposto de Renda a projetos sociais dedicados a crianças e adolescentes ou aos idosos.

A opção está disponível no próprio programa da declaração anual (modelo completo), cujo prazo de 2021 foi estendido até 31 de maio. O Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari (Sincovat), que incentiva os profissionais a orientarem seus clientes e conscientizarem dessa opção, alerta para o expressivo volume existente. Conforme levantamento realizado pela entidade, só na região o imposto devido representa um potencial de doação ao redor de R$ 8,6 milhões anual.

O valor corresponde aos 36 municípios do Vale do Taquari, mas está muito distante do que na prática é disponibilizado. Em 2020 foram destinados R$ 902 mil, o que equivale a apenas 10,5% do potencial.

É permitido doar até 3% do valor devido para fundos controlados pelos conselhos municipais da criança e do adolescente (Comdica) e 3% para os de idosos. Doações realizadas até o dia 30 de dezembro de 2020 também podem ser incluídas na declaração do IR para a dedução de até 6% do valor do imposto devido.

A presidente do Sincovat, Noeli Terezinha Kuhn, destaca que essa destinação para o Comdica ou fundo do idoso não onera o contribuinte, apenas faz com que o valor fique no seu município/região e deixe de ser recolhido para os cofres da União. "Ou seja, se a pessoa tem imposto a pagar, ela pode destinar e contribuir para melhorar a realidade de quem está perto, da sua comunidade".

Com quase R$ 4.015.726,17, os contribuintes de Lajeado respondem por quase metade do potencial que pode ser destinado na região. Na sequência aparecem Estrela (R$ 1.081.698,78); Encantado (R$ 675.729,18); Teutônia (R$ 626.925,93) e Arroio do Meio (R$ 431.204,15).