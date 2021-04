Planejamento tributário minimiza erros e reduz perdas

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Nove em cada dez empresários pagam seus impostos de maneira equivocada, de acordo com percepção de mercado dos sócios da Marpa Gestão Tributária, o executivo Michael Soares e o advogado tributarista Eduardo Bitello. Uma evidência desta realidade de desconhecimento do Sistema Tributário Brasileiro é que, até o fim de 2021, a meta do escritório é recuperar R$ 1 bilhão para seus clientes, somente entre valores de tributos pagos a mais ou de forma indevida. O sócio Eduardo Bitello, professor de MBA da ESPM-Sul, listou alguns pontos de atenção para os empresários.

Faça o planejamento tributário. Todo início de ano, as empresas e seus contadores escolhem por qual regime tributário irão apurar os impostos. Essa é uma decisão essencial para as finanças, pois uma escolha assertiva pode significar também a redução no pagamento destes tributos.

Analise o regime tributário em que a empresa se enquadra e qual é a atividade. Geralmente é possível reduzir o valor de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), por exemplo, a partir deste estudo.

Foco na gestão do passivo tributário. Os empresários costumam avaliar apenas dois caminhos: pagar o débito ou parcelar a dívida. No entanto, quando não honram com estes pagamentos, os juros se tornam muito altos. Apenas a taxa de juros básica, a Selic, já tem correção de mais de 1% ao mês. O que a maioria dos empresários não sabe é que existem outras 11 formas de pagar estes débitos, seguindo o Código Tributário Nacional (CTN).

Confira se a empresa está com crédito tributário. Isso é possível para quem está enquadrado no regime de lucro real. Ao transportar seu produto final para outras cidades, por exemplo, a empresa já deixa contribuições entre o combustível utilizado e os pedágios, o que pode ser revertido como crédito. No entanto, um alerta: a prática de apropriação de créditos é especialmente complexa, precisando de um profissional assertivo na aplicação da legislação para não ter qualquer complicação futura com a Receita Federal.

Avalie a possibilidade do pagamento de tributos a partir de decisão judicial. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) analisa mais de 100 temas de matérias tributárias. A partir disso, em alguns casos é possível suspender o pagamento de tributos federais durante momentos econômicos instáveis como o gerado pela pandemia da Covid-19, com o objetivo de obter mais margem e lucro no negócio.

Atenção à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que anualmente publica tudo o que perdeu. Quando falamos que o planejamento tributário é uma forma de gerar caixa, este é um bom exemplo. Muitas vezes as empresas desconhecem que uma decisão judicial já foi pacificada, e é direito do contribuinte ter o dinheiro de volta.