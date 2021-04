Eventos local e internacional da contabilidade serão lançados virtualmente nesta terça

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Porto Alegre se prepara para ser palco de dois megaeventos da Contabilidade nacional e internacional: a XXXIV Conferência Interamericana de Contabilidade e a XVIII Convenção de Contabilidade do RS. O lançamento desses grandes eventos acontece hoje, às 17h, com transmissão pelo YouTube.

Este é o primeiro passo para a realização dos dois grandes eventos, e a Conferência Interamericana ocorre pela primeira no Estado. A solenidade será transmitida em português e espanhol e poderá ser acompanhada pelo YouTube, no canal da TV CRCRS, em espanhol, e TV CFC, em português.

Os eventos, que ocorrerão em conjunto, de 19 a 21 de outubro, terão como tema central a “Contabilidade e Tecnologia – Aliança para o Desenvolvimento das Nações”, que proporcionará debates em torno de temas contemporâneos, com reflexos no cotidiano da profissão, a partir palestrantes renomados no cenário contábil nacional e internacional.

Participar das atividades on line será uma oportunidade de atualização para os profissionais da contabilidade, que há 18 edições vivenciam a tradição de acompanhar a Convenção de Contabilidade do RS e, dessa vez, poderão somar à experiência a participação simultânea em um evento de caráter internacional, importante para o nosso País e para as Américas.

O evento de cúpula da Associação Interamericana de Contabilidade desde 1949 tem como principal objetivo unir os contadores do continente americano, contribuindo para o fortalecimento das organizações profissionais de livre associação que a representam em cada país da América. Essa será a segunda vez da Conferência no Brasil, agora em Porto Alegre. A primeira foi em São Paulo, em 1954.

Onde acompanhar