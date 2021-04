ESPM e Marpa promovem evento sobre Transação Tributária junto a União

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Descomplicando a Transação Tributária é o tema central de evento online e gratuito promovido pela ESPM nesta segunda-feira (5), às 18h. O evento trará alternativas para os contribuintes regularizarem seus impostos com a União.

Um exemplo prático de transação tributária atual que pode gerar dúvidas é sobre os tributos federais vencidos e não pagos em razão dos impactos econômicos decorrentes da pandemia da Covid-19. Eduardo Bitello, Diretor Jurídico da MARPA Gestão Tributária, será o mediador da palestra aberta com o procurador-geral adjunto de Gestão da Dívida Ativa da União e do FGTS, Cristiano Neuenschwander.

O bate-papo visa auxiliar empresários, advogados e contadores a optar pela melhor maneira de aderir a Transação Tributaria junto a União visando a regularidade fiscal do Contribuinte. Para participar, basta fazer a inscrição no site da ESPM (https://bit.ly/3uoRCNi). O encontro ao vivo será transmitido via Zoom.