Campanha Valores que Ficam 2021 quer ampliar doações

O governo do Estado e a Assembleia Legislativa deram início à primeira etapa da campanha Valores que Ficam 2021. Até o final de abril, prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda, os gaúchos poderão destinar até 6% do valor do imposto devido para entidades beneficentes do Estado durante o preenchimento do documento de acerto de contas com o Leão.

O lançamento da campanha ocorreu no dia 30 de março e foi transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa e na TV Assembleia.

A iniciativa tem objetivo de informar sobre a possibilidade de ajudar a transformar a vida de milhares de crianças, adolescentes e idosos, sem custos adicionais. Basta indicar a opção ao fazer a declaração completa do Imposto de Renda Pessoa Física.

Em 2021, a expectativa é superar os R$ 17 milhões arrecadados para o Fundo da Criança e do Adolescente e para o Fundo da Pessoa Idosa no ano passado. O aumento vem ocorrendo ano após ano. Em 2020, houve crescimento de 21% nas destinações de Imposto de Renda em relação a 2019.

É possível dividir o percentual a ser destinado - até 3% para o Fundo da Criança e do Adolescente e até 3% para o Fundo da Pessoa Idosa.

A Campanha Valores que Ficam é uma iniciativa da Assembleia Legislativa em parceria com a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH). Os valores são repassados integralmente a entidades sociais cadastradas nos municípios e com projetos assistenciais aprovados.

O projeto tem apoio do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul (Sescon-RS), do Conselho Regional de Contabilidade (CRCRS), da Receita Federal, e de outras entidades.