Reforma tributária é fundamental para o retorno do desenvolvimento econômico

Tema de discussões constantes e extremamente necessária para o crescimento econômico do Brasil, a reforma tributária ficou de escanteio em 2020, com a chegada da pandemia e seus desafios. Mas a aprovação das Propostas de Emenda Constitucional (PECs) 45 e 110, que tratam do tema, continua sendo prioridade para 2021.

O Brasil é apontado como um grande carnaval tributário, por isso essa reforma é muito esperada para que a economia, que passa por sérias dificuldades, possa avançar, diz o advogado sócio-fundador do escritório Gabriel Quintanilha Advogados, Gabriel Quintanilha.

"Você tem muitos tributos incidentes sobre uma mesma operação e muitos interesses na mesma mesa. Arrecadação federal, estadual e municipal, com três entes federados tributando operações econômicas e todos querendo manter a sua arrecadação, principalmente em momentos de crise", aponta o especialista em Direito Tributário.

"Com a unificação dos cinco impostos, que são ICMS, PIS, Cofins, ISS e IPI nós teremos, sem sombra de dúvidas, uma grande simplificação do sistema, que funcionará como um estímulo para o desenvolvimento econômico. A expectativa é que a gente tenha a PEC 45 ou, pelo menos, alguma parte da reforma tributária aprovada até o final desse ano", prevê o advogado.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) prevê que a economia brasileira vai crescer 3% em 2021, em um cenário base, que considera o retorno da atividade econômica em maio, com a redução das medidas de isolamento social e controle da pandemia. Segundo o economista-chefe da CNI, Renato da Fonseca, esse crescimento é resultado de um fraco desempenho da economia, que vai se retrair no segundo trimestre.

A segunda onda da pandemia e seus efeitos sobre a economia tornam ainda mais urgentes as reformas estruturais, principalmente a reforma tributária, na avaliação da CNI. "Essa agenda deverá ser perseguida ao mesmo tempo que se cuida dos problemas de curto prazo. Só assim o Brasil voltará a crescer a taxas superiores a 2% ao ano", diz Renato da Fonseca.

O problema é que em razão da necessidade de maior atenção ao cenário da crise pandêmica, a agenda das reformas terá mais dificuldade de avançar. Mesmo assim, o economista e consultor tributário Luiz Carlos Hauly, do Destrava Brasil, defende que a saída para a pressão inflacionária sentida no Brasil seria uma reforma tributária.

Essa medida, além de dar uma turbinada na arrecadação por efeito do aumento da eficiência fiscal, pode gerar um crescimento oriundo do aquecimento econômico interno, bem como a atração massiva de capital estrangeiro. "Há décadas aguardamos um Sistema Tributário Nacional minimamente harmônico à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Com entrada de dólar, o real valoriza, diminuindo assim a pressão inflacionária", diz Hauly

"As reformas que já aconteceram no Congresso, como a da Previdência e trabalhista, tiveram seus méritos. Mas a reforma decisiva para o Brasil, aquela que vai permitir a recuperação econômica do país, é a tributária. E ela demanda coragem do Congresso", defende ele.

Congresso precisa definir o texto da reforma que seguirá em frente

Ainda que não estejam no topo da lista de prioridades do Congresso Nacional devido à pandemia, as reformas seguem sendo pontos importantes de acordo com os parlamentares. Prova disso é que os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), já assinaram um documento conjunto que aponta as medidas prioritárias para ambas as casas. Entre elas, está a retomada da reforma tributária, que tramita na Câmara e no Senado.

No final de fevereiro, o presidente da Câmara considerou possível a aprovação da reforma administrativa em até dois meses e da reforma tributária em até oito meses, ou seja, outubro de 2021. Porém, de lá para cá, a Comissão Mista destinada a consolidar o texto da Reforma Constitucional Tributária evoluiu muito pouco em seus trabalhos. Os presidentes da Câmara e do Senado também ainda não cumpriram com o compromisso de definir se a proposta começa a tramitar pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados.

Estas definições são fundamentais uma vez que as duas propostas são semelhantes em seus objetivos, mas diferentes no conteúdo, como abrangência, prazos de transição e grau de autonomia de União, estados e municípios de fixarem alíquotas de impostos, taxas e contribuição.

As duas PECs propõem a substituição dos principais tributos de produtos e serviços - ICMS, IPI e PIS/Cofins - pelo Imposto de Bens e Serviços (IBS), que é um imposto do tipo valor adicionado. Ambas têm o objetivo de simplificar e tornar menos oneroso o recolhimento dos tributos, do ponto de vista da burocracia, do tempo necessário para gerir essas obrigações tributárias.

Porém, guardam diferenças. No caso da PEC 45, há dois prazos. O IBS será implantado em dez anos no que diz respeito à extinção integral dos antigos tributos e a vigência plena do novo. Para a conclusão da partilha da receita do novo tributo entre os entes federativos (União, estados e municípios), o prazo é de 50 anos.

No caso da PEC 110, mais impostos são consolidados no IBS e os prazos previstos são mais céleres: seis anos para extinção de antigos tributos e dez anos para a conclusão da partilha. Essa proposta constitucional tem o mesmo conteúdo do substitutivo da Proposta de Emenda Constitucional nº 293/04, relatada pelo ex-deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB), que estava pronta para ser votada em comissão em 2018.

Além dessas duas propostas com maior possibilidade de votação, há outras tramitando no Congresso Nacional. É o caso da Emenda Substitutiva Global 178/2019 assinada pelos partidos da oposição na Câmara (PT, PCdoB, PDT, PSB, PSOL e Rede). A emenda substitui o relatório da PEC 45 e é baseada no documento A Reforma Tributária Necessária, elaborado pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais (Anfip), Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) e Plataforma Política Social. O documento prevê a tributação da renda, da propriedade e da riqueza, das transações financeiras, de bens e serviços, da folha de pagamentos, e cria novas formas de arrecadação como a tributação ambiental e a tributação do comércio internacional.