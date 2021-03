Ibracon abre inscrições para curso online de formação de auditores

Com objetivo de capacitar e preparar os profissionais da Contabilidade para a carreira de auditoria, o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon) está com inscrições abertas para o curso online de "Formação de Auditores - Trainees e Assistentes". O curso terá a carga horária de 60 horas e será dividido em 10 dias.

As aulas são trasmitidas ao vivo e serão realizadas aos sábados, das 8h30 às 12h30. Os professores serão profissionais das firmas de auditoria BDO, Deloitte, EY, KPMG e PwC.

O conteúdo programático abordará temas como estrutura conceitual para trabalhos de asseguração; objetivos gerais e aceitação dos termos do trabalho de auditoria. A atividade é válida para o Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Mais informações sobre o curso no site do Ibracon.

