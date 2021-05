Observatório Social do Brasil: escola de cidadania

Apresentar o Observatório Social do Brasil (OSB) torna-se uma tarefa gratificante quando realmente se acredita na missão de reforçar valores, que deve estar inserida no cotidiano de cada cidadão e que é uma via de mão dupla, no momento em que abarca direitos e deveres. Desde que surgiu, em 2008, o OSB exerce empenho permanente no controle social e na cidadania. Ao levantar temas, acompanhar ações e disseminar conhecimento, une esforços da sociedade civil na busca por um País que traduza o que os brasileiros esperam do lugar onde vivem.

O OS está presente em 150 municípios e conta com o suporte de voluntários engajados e valorosos, o que permite atuar em todo o território nacional, desenvolvendo um trabalho padronizado, de grande responsabilidade perante a sociedade. Todo esse esforço conjunto é recompensado quando se contribui, por exemplo, para uma economia de quase R$5 bilhões em compras públicas locais.

Uma forma de reconhecimento da sociedade veio por meio da Escola da Cidadania (EDC), que foi premiada como Iniciativa de Sucesso e Boas Práticas de Educação e Capacitação Profissional, do MANIFESTO BRASIL 5.0 - Protagonista na Transformação Digital. O projeto envolve dezenas de profissionais e de organizações para desenvolver os pilares da transformação digital global: pessoas, sociedade, negócios, governo e economia. O trabalho desenvolvido também alinha o Sistema à Estratégia Brasileira para Transformação Digital, visando empoderar o cidadão para a conquista ativa da justiça social. A EDC funciona como canal de capacitação a distância, oferecendo aos cidadãos de todas as idades e classes, estudantes e professores, empresários, membros dos conselhos municipais de políticas públicas, a oportunidade de adquirir e aprimorar seus conhecimentos em temas relevantes para o pleno exercício da cidadania.

Além disso, a escola disponibiliza capacitação para os próprios observadores associados ao Sistema OSB e a outras organizações de controle social. Já tem um histórico de oferta de cursos também para empresários, especialmente dos pequenos negócios, sobre compras governamentais e integridade na relação público-privada; assim como, outros temas para gestores, servidores públicos e vereadores, com foco em processo licitatório, fiscalização de contratos, controladoria interna e produção legislativa.

A metodologia do OSB é colocada à disposição de todo cidadão, porém é perceptível que muitos brasileiros ainda desconhecem o tema controle social. Mesmo inseridos no contexto democrático do nosso regime político, observar e acompanhar a aplicação de recursos públicos por aqueles que foram legitimados para tanto e exigir a condução ética em todo o processo, ainda não configura uma prática adotada pela sociedade. Tornar isso uma prática, que permita maior transparência e análise dos atos públicos por parte do cidadão, é um dos pilares que sustentam nossa caminhada na busca por um Brasil do qual todos nós nos orgulhemos. E, todo brasileiro pode abraçar essa missão!

Acesse o site escoladacidadania.osbrasil.org.br e conheça mais sobre a EDC, os cursos que oferece, que na maioria são gratuitos e abertos, inclusive com a possibilidade de desenvolver cursos, webnários e palestras personalizadas para as organizações, conforme os temas de interesse, especialmente, na área de integridade e formação para cidadania.

É pela educação que vamos construir um Brasil íntegro e livre de corrupção.

Contadora, presidente do Observatório Social do Brasil e integrante da Comissão de Estudos do Voluntariado do CRCRS.