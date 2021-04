O Brasil e o Terceiro Setor

Conselheiro e membro da Comissão de Estudos do Terceiro Setor do CRCRS

No Brasil, as entidades sem finalidade de lucros, são Organizações Não Governamentais (ONGs), criadas pela sociedade civil para auxiliar o Estado na consecução do seu objetivo mais importante: garantir o pleno exercício da cidadania e da democracia, auxiliando o Estado e, não raras vezes, servindo também para fazer o próprio papel do Estado. Depois da Constituição (CF) de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, essas entidades do Terceiro Setor passaram a trabalhar de forma estruturada e organizada, o que resultou em novas responsabilidades.

Tornou-se necessária a clareza das atividades desenvolvidas, quanto às aplicações e captação dos recursos de novos parceiros e projetos. Para tanto, é importante haver instrumentos de transparência, como a comprovação do destino dado aos recursos recebidos de terceiros, até mesmo para esclarecer a sociedade sobre o caráter idôneo da entidade.

O ano de 2020, recém-terminado, foi um período muito difícil para o mundo, devido à pandemia da covid-19, que afetou empresas e pessoas, fazendo com que as necessidades aumentassem, principalmente, as demandas por profissionais de saúde e hospitais com capacidade para acolher os contaminados.

No Brasil, ainda precisamos demonstrar à sociedade a importância do Terceiro Setor e das suas organizações - particularmente, na prestação de assistência aos necessitados, crianças, pessoas idosas e com deficiência física, bem como em outras áreas nas quais o governo precisa de parcerias para diminuir os impactos sociais.

Este artigo tem a finalidade de chamar a atenção para a importância do Terceiro Setor como segmento econômico que contribui com o consumo de bens e a geração de milhões de empregos diretos e indiretos. No que diz respeito ao governo brasileiro, é justo que amplie as parcerias e destine mais recursos para entidades qualificadas, dentro da Lei do Marco Regulatório. Quando falamos de governo, estamos nos referindo aos três níveis hierárquicos, municipal, estadual e federal, porque a quantidade dessas organizações está segmentada nestes níveis.

Então, não se poderia deixar de exemplificar as fundações privadas de direito público, os hospitais filantrópicos, as faculdades, universidades e escolas que também, de alguma forma, fornecem seus serviços à sociedade brasileira. Tanto as fundações de natureza privada, como de apoio às universidades e de saúde, entre outros organismos, estão obrigadas a prestar contas ao Ministério Público, conforme estabelece o Art. 66 do Código Civil, bem como aos Tribunais de Contas, o que é um exemplo claro de que têm o regime jurídico das entidades públicas na contratação de obras, compras e alienações.

Cabe ressaltar que as fundações instituídas e não mantidas pelo Poder Público se sujeitam sempre e exclusivamente à fiscalização do Ministério Público, enquanto as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público sujeitam-se à fiscalização do Ministério Público, no que diz dos seus atos constitutivos, modificativos e extintivos, e ao Tribunal de Contas, no que diz da apreciação de suas contas.

Espero ter contribuído, neste artigo, para que mais colegas contadores se interessem pelo Terceiro Setor e ajudem na divulgação dos benefícios fiscais relativos à destinação de recursos do imposto de renda da pessoa física (IRPF) e da pessoa jurídica (IRPJ). Desta forma, recursos que iriam para o governo Federal passariam a permanecer nas organizações de cada município brasileiro, reforçando e ampliando os benefícios para toda a sociedade.

Conselheiro e membro da Comissão de Estudos do Terceiro Setor do CRCRS