Série #MinutoIR destaca novidades da declaração do Imposto de Renda

A série #MinutoIR, com dicas para quem vai fazer a declaração do Imposto de Rnda de Pessoa Física (IRPF) de 2021, está de volta com a segunda temporada. Os vídeos que estão no ar trazem desde calendário de entrega e dos lotes de restituição e quem deve fazer a prestação de contas ao leão. O vídeo desta semana explica como declarar os valores recebidos do Auxílio Emergencial e Benefício Emergencial (BEm) em 2020. Muitas pessoas terão até de devolver o dinheiro ao governo.

A série pode ser acessada na área de vídeos do site do Jornal do Comércio, no canal do JC no YouTube e nas redes sociais do Instagram, Facebook e Twitter. O caderno de Contabilidade também traz os conteúdos sobre o IRPF 2021. O patrocínio da série é da Assembleia Legislativa, que promove a campanha valoresqueficam.al.rs.gov.br para doação aos fundos da criança e do idoso do imposto devido pelos contribuintes.