Medidas tributárias podem estimular modal urbano

O setor de transporte urbano de passageiros comemorou, neste mês, um novo entendimento que pode estimular o uso de ônibus. Agora, as aquisições de vale transporte para empregados passam a ser consideradas como insumo e, portanto, podem ser utilizadas para redução da base de cálculo do Cofins pelas empresas.

O novo entendimento da Receita Federal consta da Solução de Consulta nº 7.081, publicada em 18 de janeiro pela Divisão de Tributação (DSIT) da 7ª Região Fiscal, do Espírito Santo e Rio de Janeiro, mas vale para todo o País.

Conforme a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), é uma decisão administrativa que responde a uma demanda judicial, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e estabelece a jurisprudência daqui para a frente. "Se há algum órgão regional com entendimento diferente, terá que se adequar agora", informa a entidade.

Este segmento enfrenta, há algum tempo, a redução no número de passageiros devido à disseminação do transporte por aplicativo e ficou ainda mais combalido pela crise do novo coronavírus e as necessárias medidas de distanciamento social.

Em Porto Alegre, de acordo com a Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP), o número de usuários de ônibus transportados em 2020 caiu mais de 50% na comparação com o ano de 2019. Conforme a ATP, o principal motivo para o recuo em 2020 foi a pandemia, mas a entidade já vem relatando ano a ano a diminuição no número de passageiros.

Dados da ATP revelam que em 2020 as empresas chegaram a transportar somente 20% da demanda em alguns períodos. Paralelamente, houve aumento nos custos da operação, como, por exemplo, no valor do combustível. Conforme o Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre (Seopa), o preço do diesel subiu 5,66% no ano passado na comparação com 2019. O preço médio de um ônibus novo também cresceu - um aumento de 41,35%.

O valor do diesel praticado no País é o que mais assusta aos caminhoneiros - categoria fundamental para que o Brasil não parasse desde março, quando a pandemia começou a se agravar em todo território nacional. Em 26 de janeiro, a Petrobras reajustou o preço médio do diesel nas refinarias em 4,4% e o fantasma de uma nova greve de caminhoneiros ressurgiu.

O governo federal, mais uma vez, pode lançar mão de uma medida tributária na tentativa de acalmar a categoria. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, está em estudo a diminuição do PIS (Programa de Integração Social) e da Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), impostos federais que incidem sobre os combustíveis.

O impacto da renúncia aos cofres da União, segundo Bolsonaro, é de R$ 800 milhões por cada centavo reduzido. Para o presidente, é importante que os governadores também reduzam o ICMS, imposto estadual.

"Para cada centavo do preço do diesel, aproveitando nós queremos diminuir no caso Pis/Cofins, equivale a buscarmos em outro local R$ 800 milhões. Então, não é uma conta fácil de ser feita. Agora, o diesel está num preço razoável nas refinarias, mas até sair da refinaria e chegar na bomba de combustível tem ICMS, imposto que é o mais caro que tem sobre o combustível no Brasil, tem a margem de lucro, tem transportadores, tem muito monopólio no meio disso. Estamos buscando alternativas, mas não são fáceis", disse Bolsonaro. A decisão de redução nos impostos sobre o diesel ainda não foi tomada pelo governo.

Dedução da Cofins no vale transporte pode aumentar adoção do benefício

Empresas despendem cerca de R$ 1,43 bilhão ao mês em tarifas de ônibus para colaboradores

CLAITON DORNELLES/ARQUIVO/JC

Roberta Mello Especialistas avaliam que a redução da carga tributária sobre o pagamento do vale transporte poderá estimular mais empresas a optarem pelo pagamento e ampliar o acesso dos trabalhadores a esse direito. Para o presidente-executivo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), Otávio Cunha, "essa decisão da Receita Federal é muito bem-vinda porque estende a todos os setores econômicos os benefícios fiscais da utilização do vale transporte". As empresas brasileiras adquirem mensalmente cerca de R$ 1,43 bilhão em vale transporte para seus empregados, um total de R$ 17,2 bilhões ao ano, segundo a NTU. A Solução de Consulta da Receita Federal foi adotada após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estendendo às indústrias e demais prestadores de serviços um benefício que já era concedido às empresas de limpeza e conservação. No entendimento do STJ, o insumo é essencial e relevante para a atividade do empresário. A decisão da Receita Federal aplica ao Cofins o mesmo entendimento sobre o vale transporte já adotado em relação ao PIS/Pasep em outra consulta, realizada em 2017. A Receita argumenta, na decisão, que o vale transporte é uma "despesa decorrente de imposição legal" para todas as empresas. Portanto, deve ser considerada como insumo tributário para cálculo de Pis e Cofins - de forma estendida também aos setores de produção de bens ou na prestação de serviços. "Além de ser um benefício para o trabalhador, previsto em lei, o vale-transporte agora também vai colaborar para estimular a economia ao reduzir a carga tributária das empresas", estima Cunha. O dirigente aponta que a decisão do STJ reforçou a obrigatoriedade do vale transporte. "É bom lembrar que empresas que optam por pagar o benefício em dinheiro aos seus trabalhadores cometem ilícito trabalhista", salienta a NTU. Fundamental como política pública de incentivo ao transporte público, o vale transporte é utilizado por quase metade dos usuários do setor. Além disso, o benefício contribui não só para desonerar as empresas, por reduzir encargos, mas também para redistribuir a renda. Com ele, as passagens do transporte público utilizadas pelos trabalhadores nos deslocamentos entre a residência e o trabalho e vice-versa passaram a comprometer no máximo 6% dos salários, e não mais 30% em média, como no passado. Atualmente, segundo a NTU, 43,2% dos passageiros do transporte coletivo usam vale transporte. Criado em 1985 e tornado obrigatório em 1987, o vale transporte foi regulamentado pelo Decreto nº 95.247/87, que estabeleceu o benefício para uso no transporte coletivo público urbano. Não existe previsão legal de substituição do vale transporte por dinheiro; a única exceção que o legislador permitiu quanto à obrigação de conceder o vale transporte está prevista no artigo 4º, quando o empregador proporcionar, por meios próprios ou contratados, em veículos adequados, o transporte coletivo dos seus trabalhadores. Na recente Reforma Trabalhista, foi sancionada a Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e estabelece o rol de direitos que podem ser objeto de negociação entre empregado e empregador, mediante convenção e acordo coletivo. O vale transporte não foi incluído entre os direitos que poderão ser negociados e segue em plena vigência.

Nível de emprego do segmento sofreu redução de 15% no ano passado, revela estudo

A mão de obra representa, em média, 50% do custo total das operadoras, e a crise financeira impactou também o nível de emprego do setor. O estudo cita dados do Painel do Emprego da Confederação Nacional do Transporte (CNT) para indicar que o setor de Transporte Rodoviário de Passageiros Urbano perdeu em todo o país 61.436 postos de trabalho. Foram 39.513 admissões e 100.949 desligamentos de janeiro a novembro do ano passado. O setor de transporte coletivo urbano gerava cerca de 405 mil empregos diretos em todo o país antes da pandemia; a redução da força de trabalho, em torno de 15% desse total, só não foi maior graças às reduções das jornadas e salários ou suspensões dos contratos trabalhistas autorizadas pela Lei Federal nº 14.020/2020, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. "As empresas têm feito o máximo esforço para manter seus colaboradores. A flexibilização das regras trabalhistas foi uma alternativa importante que ajudou a manter os empregos nesse cenário tão crítico", destaca Otávio Cunha, presidente executivo da NTU. Sem o programa emergencial, encerrado em dezembro passado, e sem recuperação da demanda, novos ajustes provavelmente terão que ser feitos pelas empresas. Por essa razão, a NTU enviou ofício ao secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal, em 21 de janeiro, no qual solicita a renovação do Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. O presidente executivo da NTU, Otávio Cunha, alerta que, se as medidas de flexibilização de jornada e salários ou suspensão de contratos não forem restabelecidas, as empresas voltarão a ter um impacto significativo. "Se essa realidade perdurar, somada à continuidade da queda da receita e à falta de apoio do governo federal com alguma medida de socorro específica para o setor, mais operadoras do serviço poderão falir ou encerrar suas atividades". Segundo o levantamento da NTU, 15 empresas operadoras e 3 consórcios operacionais suspenderam ou encerraram a prestação de serviços desde o mês de março. "A partir deste mês de janeiro já estamos verificando um aumento significativo de greves e paralisações dos serviços em todo o Brasil", destaca o presidente da NTU.



Pandemia causa prejuízo de R$ 9,5 bi ao transporte coletivo urbano em 2020

Cunha adverte que perdas devem prosseguir enquanto setor depender da tarifa

NTU/DIVULGAÇÃO/JC