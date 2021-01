Ibracon anuncia Valdir Coscodai como novo presidente

O Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon) elegeu Valdir Coscodai, profissional com mais de 35 anos de experiência na atividade de auditoria independente, presidente da Diretoria Nacional para a gestão 2021-2023. Ele substitui Francisco Sant’Anna, que passa a presidir o Conselho de Administração da entidade.

"O ano de 2021 será igualmente desafiador, mas sei que encontraremos caminhos para superar os desafios", afirma Coscodai. "Daremos continuidade às diversas ações em curso, como a agenda estabelecida com órgãos reguladores e normatizadores, assim como com entidades representativas e de interesse da profissão, promovendo diálogo permanente", diz Coscodai.

Além disso, a gestão irá voltar-se à manutenção e ampliação da oferta de atividades de Educação Profissional Continuada para atender às novas demandas que estão colocadas aos profissionais. Outro objetivo será "atuar de forma cada vez mais próxima aos associados para sermos capazes de responder tempestivamente aos mais diversos cenários", complementa o novo presidente.

Coscodai também destaca a continuidade da efetiva participação do Ibracon em questões importantes para a economia e a sociedade, inclusive em âmbito internacional, como as contribuições para os temas de meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa (ESG - Environmental, Social and Governance), que tiveram grande destaque na agenda mundial em 2020 e devem seguir mobilizando a atenção em 2021. Da mesma forma, o impacto da tecnologia na atividade de auditoria independente, principalmente na atividade das Firmas de Auditoria de Pequeno e Médio Portes (FAPMP), também deve continuar a ser objeto de discussão.

Coscodai, que na gestão anterior atuou como diretor Técnico, dedicou 26 anos de sua carreira a posições em diretorias, comitês e Grupos de Trabalho instituídos pela profissão e por órgãos reguladores no Brasil. Internacionalmente, destaca-se a sua atuação como conselheiro, por seis anos, do International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), órgão independente, vinculado à Federação Internacional dos Contadores (IFAC).

A gestão 2021-2023 da Diretoria Nacional do Ibracon conta com a seguinte composição: Valdir Renato Coscodai, diretor Presidente; Carla Bellangero, diretora Técnica; Francisco de Paula dos Reis Júnior, diretor de Administração e Finanças; Shirley Nara Santos Silva, diretora de Desenvolvimento Profissional; Rogerio Lopes Mota, diretor de Comunicação; e Adriano Rezende Thomé, como diretor de Firmas de Auditoria de Pequeno e Médio Portes.