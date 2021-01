Abertas as inscrições para o exame de qualificação técnica de auditores e peritos

Contadores interessados em fazer parte do Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) e do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC) têm mais uma oportunidade para se inscrever no Exame de Qualificação Técnica (EQT) de 2020. O prazo para novas candidaturas foi estendido até 20 de janeiro.

O valor da inscrição é de R$ 150,00 para cada prova e pode ser feita através do Sistema de Exames no site do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As provas serão realizadas entre os dias 8 e 15 de março, conforme Deliberação CFC n.º 129, de 17 de dezembro de 2020.

As provas da 21ª edição do Exame de Qualificação Técnica de Auditor e a 4ª edição do Exame de Qualificação Técnica estavam previstas para acontecerem na modalidade on-line entre os dias 30 de novembro e 7 de dezembro do ano passado, mas foram canceladas. O cronograma sofreu alterações devido à necessidade de prorrogação do processo licitatório para a contratação da empresa para prestação de serviços técnicos especializados que viabilizem a aplicação da avaliação no formato digital.