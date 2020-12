Inscritos no Exame de Suficiência têm até 5 de janeiro para escolher local da prova

A aplicação da 2ª edição do Exame de Suficiência em Ciência Contábeis de 2020 está confirmada para o dia 31 de janeiro de 2021, das 10h às 14h, presencialmente. O extrato do edital de retificação da segunda edição do Exame de Suficiência de 2020 foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira (21). O certame é um dos requisitos para a obtenção de registro profissional em Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

O texto apresenta algumas datas que devem ser observadas pelos candidatos que desejam participar do exame, por aqueles que gostariam de desistir da prova e pelos interessados em se inscrever no certame. A prova foi suspensa em novembro de 2020 devido a um ataque cibernético.

Segundo a publicação, todos os examinandos, já inscritos, que optarem por realizar as provas, devem acessar a página da Consulplan na internet e indicar a cidade na qual desejam realizá-las. O procedimento deve ser feito até 5 de janeiro de 2021, às 14h - horário de Brasília, sob pena de serem considerados desistentes do presente processo.

Por outro lado, aqueles que decidirem desistir de participar da segunda edição do exame, por quaisquer razões, devem manifestar tal interesse através de link específico que será disponibilizado no site da empresa responsável pela realização do exame. O período para essa solicitação é das 14h do dia 23 de dezembro de 2020 às 14h do dia 5 de janeiro de 2021 (horário de Brasília). A partir do cumprimento desse pedido, a devolução do valor pago, a título de inscrição, está assegurada.

O documento ressalta que, ao indicar o local de realização do Exame de Suficiência e não solicitar a desistência, conforme previsto no edital, o candidato aceita as novas regras da prova. Outra informação do extrato do edital de retificação é a abertura de novo período de inscrições, que se encerra às 14h do dia 30 de dezembro de 2020. O pagamento do boleto deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 30 de dezembro de 2020.