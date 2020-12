Lei do Bem pode ajudar empresas a inovarem durante a crise

Em um ambiente econômico complexo originado pela Covid-19 é preciso inovar e a Lei do Bem apresenta-se nesse momento como um facilitador para essa aproximação das empresas de verbas para esse fim, reforçando e potencializando a inovação como grande pilar para o desenvolvimento econômico do País.

Segundo o diretor da Gestiona Inovação Tecnológica , empresa especializada no segmento, Sidirley Fabiani, que as empresas, ao utilizarem esse benefício, já podem no primeiro ano-base obter incentivos suficientes para ampliar a equipe de pesquisadores, investir em novos equipamentos e desenvolver produtos para o mercado interno e externo.

Hoje, o desenvolvimento tecnológico é imprescindível para vencer a crise, crescer os negócios e até o país, e saber utilizar a legislação com inteligência é o grande ponto que pode levar ao crescimento ou na outra ponta, o fechamento do negócio.

Com a Lei do Bem as empresas com atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (PD&I) no Brasil podem obter o incentivo, desde que estejam dentro do regime do Lucro Real, desenvolvam projetos de PD&I no ano-base vigente, tenham lucro fiscal no exercício vigente e possuam regularidade fiscal (CND - Certidão Negativa de Débito - ou CPD-EN - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa).

Fabiani explica que a Lei precisa de planejamento para ser assertiva: "Sempre buscamos mapear nos nossos clientes projetos realmente inovadores, seja para a empresa ou para o mercado". Dentro do conceito do que é inovação, pode-se classificá-las como disruptiva, que basicamente é algum produto ou serviço que não existe no mercado nacional, alterando a forma de consumo, como por exemplo a completa mudança no mercado de "locação de filmes", que hoje são consumidos através de plataformas online, como a Netflix. O outro modelo de inovação é o incremental, que temos como exemplo os smartphones dos principais fabricantes, que ano a ano sofrem melhorias em seus aparelhos.

No final do ano passado, O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações lançou o Guia Prático da Lei do Bem para aumentar o grau de informação de empresários sobre benefícios e detalhar a rotina dos processos de adesão. O guia ilustrado compila toda a legislação e traz instruções sobre o preenchimento eletrônico dos formulários necessários para que as empresas interessadas se beneficiem de incentivos fiscais.

Há avaliação no governo de que muitas empresas desconhecem os mecanismos da lei e sentem insegurança para aderir. "Por que a Lei do Bem não está sendo aplicada com todo o potencial que poderia? Parte disso é desconhecimento da lei e falta de comunicação mais eficiente e precisa", afirma o ministro Marcos Pontes.

O governo considera o número baixo em um universo que pode ser de até 150 mil empresas. Nenhuma empresa do regime tributário Simples ou que pague impostos de acordo com o lucro presumido aderiu à lei. "As empresas têm um certo receio de utilização da Lei do Bem, em grande parte pelo desconhecimento de como participar de maneira segura", diz o ministro.

Editada há 15 anos, a lei diminui o pagamento de tributos de empresas - como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) - que realizarem pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica. A estimativa do ministério é que, para cada R$ 1,00 de isenção, as empresas invistam

R$ 4,50 em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O acesso aos incentivos tributários depende de avaliação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Grupo Fiscal do Brasil cresce 68% em 2020