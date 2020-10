Prefeitura retoma atendimento presencial aos contribuintes na Fazenda

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Loja de Atendimento da Fazenda retorna ao atendimento presencial nesta quinta-feira, 1º de outubro, em sua sede na Travessa Mário Cinco Paus, s/nº, Centro Histórico. Os atendimentos serão realizados das 9h às 16h de segunda à sexta-feira, sem fechar ao meio-dia.

Devido às medidas de contenção de fluxo de pessoas para evitar aglomerações e a propagação do coronavírus, apenas parte da equipe estará disponível para a realização dos atendimentos, pois haverá revezamento entre os atendentes para as requisições presenciais e aquelas recebidas pelos canais de atendimento remoto.

Em pouco mais de seis meses de atendimento presencial suspenso, a Loja da Fazenda realizou mais de 183 mil atendimentos, com uma média de 1.316 ao dia, entre ligações telefônicas, e-mails, WhatsApp e tickets no Portal de Serviços da SMF.

O novo Portal de Serviços e o canal de emissão de guias e negociação de parcelamentos pelo WhatsApp, dois novos canais de atendimento disponibilizados durante a pandemia, foram utilizados para o atendimento de mais de 70 mil demandas, como a abertura de processos, a emissão de certidões, negociações, contestações, baixas de empresa, inscrições cadastrais, averbações e muitos outros serviços.

Para segurança de todos, prefira o contato através dos nossos canais remotos. Se não for possível, nos procure no atendimento presencial. Importante observar as seguintes medidas de proteção:

- Serão atendidas somente pessoas utilizando máscaras de proteção.

- Na entrada da Loja será obrigatória a higienização das mãos com a utilização de álcool gel.

- Serão admitidas apenas 30 pessoas por vez no ambiente de atendimento.

Canais de Atendimento:

Site: prefeitura.poa.br/smf

Portal de Serviço: servicos-fazenda.portoalegre.rs.gov.br

E-mail: atendimentofazenda@portoalegre.rs.gov.br

Telefones: 156, opção 4 ou (51) 3289-0156, opção 4, das 9h às 16h.

WhatsApp: whts.co/chatprefpoa (exclusivo para guias e parcelamentos)

Parcele On-line: parcelamento.procempa.com.br