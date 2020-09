Núcleos de Apoio Fiscal do RS superam os 1,6 mil atendimentos em 2020

Os Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAFs) instalados no Rio Grande do Sul (10ª região fiscal) superaram a marca de 1600 atendimentos realizados ao longo de 2020. O NAF com mais atendimentos é o da Universidade de Passo Fundo, com 793 atendimentos, seguido da Faculdade CNEC Santo Ângelo com 365 e da Fadergs, em Porto Alegre, com 180.