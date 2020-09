Bolsonaro sanciona projeto de lei que altera cobrança do ISS para o município destino

O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira (23), sem a imposição de vetos, projeto de lei que altera a atual cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) pelos municípios brasileiros. A iniciativa, que será publicada na edição desta quinta-feira (24) do "Diário Oficial da União", transfere a competência de cobrança do imposto para o município onde o serviço é prestado ao usuário final.