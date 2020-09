CRCRS realiza Live em comemoração ao Dia do Contador nesta terça-feira

@crcrsoficial no Instagram. A presidente do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues, recebe o contador Rogério Rokembach para um bate papo descontraído sobre o que é, afinal, o tão falado "Contador 5.0". Para marcar o Dia do Contador, o Conselho Regional de Contabilidade (CRCRS) realiza uma Live comemorativa nesta terça-feira (22) a partir das 17h, pelo perfilno Instagram. A presidente do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues, recebe o contador Rogério Rokembach para um bate papo descontraído sobre o que é, afinal, o tão falado "Contador 5.0".

Ativista da classe contábil e presidente do Conselho Regional de Contabilidade no Estado de 2006 a 2009, Rokembach possui 32 anos de experiência em auditoria e consultoria empresarial com pós-graduação em auditoria contábil. Ele participa desta edição da série CRC ao vivo com Você, realizada semanalmente a fim de manter um canal de comunicação com os profissionais mesmo durante a pandemia do novo coronavírus.