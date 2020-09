Governo zera imposto de importação de vacinas contra Covid-19

Uma redução temporária para zero da alíquota do Imposto de Importação de vacinas contra a Covid-19 e outros produtos relacionados ao combate ao novo coronavírus entra em vigor nesta quinta-feira (17). A decisão foi tomada pelo Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Economia, e foi publicada no Diário Oficial da União.