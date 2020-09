Empresas gaúchas enfrentam escassez de insumos e produtos e queda nos estoques

Empresas gaúchas de diferentes segmentos, incluindo setores industriais e de comércio varejista, vêm enfrentando dificuldade em manter seus estoques abastecidos. A combinação da retomada nas atividades econômicas após meses com um cenário cambial desfavorável às operações de importação no Brasil são os principais fatores responsáveis pela espécie de "apagão de mercadorias" já sentida em alguns lugares.

No caso do varejo, especificamente, isso é um grande problema, adianta a economista da Fecomércio/RS, Patrícia Palermo, porque a venda cai por terra. E se agrava no momento em que o consumidor não tem interesse de “passear para comprar” e quer o produto o mais rápido possível. “Se ele não encontra o que quer em um lugar vai voltar para casa e possivelmente não vai voltar a esse estabelecimento”. Em compensação, aquelas empresas que estavam mais preparadas e contam com um estoque robusto saem em vantagem.

Quem foi a uma loja de materiais de construção, por exemplo, possivelmente não tenha conseguido encontrar tudo o que procurava. Esse é um dos segmentos varejistas no Rio Grande do Sul que mais têm relatado a dificuldade em obter mercadorias para vender, afirma Patricia.

A explicação aqui é a mesma que pode ser aplicada a outras mercadorias. A indústria não está conseguindo suprir a demanda depois de tanto tempo parada ou operando na velocidade mínima. A matéria-prima utilizada está mais escassa ou cara no mercado global. Influenciam, ainda, o aumento na demanda por produtos bem específicos de março para cá ou de uma hora para outra com a reabertura de lojas e serviços.

Pesquisa feita recentemente pela Fiergs demonstra que há queda no volume dos estoques de 59% das indústrias gaúchas. Elas têm interesse em comprar mais matéria-prima, peças e componentes e, em muitos casos, ainda não estão conseguindo.

A fabricação de veículos automotores e o setor alimentício são os que mais relatam queda nos estoques, aponta o economista-chefe da Fiergs, André Nunes. Porém, por razões diferentes. O primeiro atribui a queda à interrupção nas atividades. O segundo, à alta na demanda interna e nas exportações.

É também o caso das indústrias de material plástico gaúchas. O presidente do Sinplast, Gerson Haas, explica que a falta de matéria-prima tem mantido a produção da indústria petroquímica bem abaixo da sua capacidade máxima. A importação de insumos que já chegou a ser de 100 mil toneladas por mês, agora não passa de 20 mil toneladas.

As fabricantes de caminhões também estão com cerca de 2 mil veículos quase prontos parados porque os componentes importados, principalmente eletrônicos, não chegam, diz o presidente da Fetransul, Afrânio Kieling. Mesmo assim, a federação percebe um aumento no transporte de cargas no Estado e espera que a situação normalize com a retomada da produção. "A gente já sabia que isso podia acontecer. É como ir para a casa na praia: ela fica vazia durante meses, quando a família chega demora um tempo para arrumar", explicaKieling.

A desvalorização do Real frente ao Dólar é uma das explicações para esse fenômeno. A outra pode ser o aumento na demanda. No caso da indústria do plástico, por exemplo, a busca por equipamentos de proteção individual (EPIs) e por embalagens de plástico para entregas via delivery ou pague e leve nos restaurantes e bares teve alta avassaladora.

A dificuldade na gestão dos estoques não é uma particularidade dos gaúchos. A pesquisa Pulso Empresa, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na terça-feira (15) indica que 47,6% das empresas brasileiras estão com alguma dificuldade no acesso aos seus fornecedores.

A retração nos estoques é apontada tanto pela indústria quanto pela construção civil e pelo comércio em nível nacional. Dos 3,2 milhões de empresas em funcionamento na primeira quinzena de agosto, 38,6% informaram que a pandemia afetou negativamente suas atividades, de acordo com o IBGE.

Preços podem subir, mas tendência é de 'acomodação'

Assim como o consumidor já percebe nos alimentos, o preço de outros produtos podem subir. O aumento no custo das empresas pode, sim, ser repassado ao cliente. Porém, os economistas explicam que nem sempre as empresas vão fazê-lo.

Tem outros fatores que são levados em conta, como a disponibilidade ou necessidade das pessoas em adquirir aquele produto, concorrência e a situação econômica enfrentada pelo setor nos últimos meses, dentre outros pontos. A saída para várias empresas vai ser diminuir a margem de lucro.

O setor têxtil, por exemplo, já está de olho na alta do preço do produto importado da China, o principal fornecedor de roupas para as varejistas no Brasil. Mas o comércio de vestuário gaúcho amarga uma queda de 49% nas vendas este ano e, mesmo com os estoques cheios, eles têm de ser renovados a cada nova coleção e estação devido à grande concorrência e exigência do cliente.

“Como esse setor vai repassar preço?”, questiona Patricia Palermo, da Fecomércio/RS. Patricia alerta que a alta ou queda nos valores que chegam à prateleira vai variar de acordo com cada caso e que, como estamos passando por um momento completamente atípico é difícil prever comportamentos.

O aumento nos preços dos insumos beneficiados pela indústria petroquímica gaúcha já chega a aproximadamente 30% - e pode chegar a 50% até o final do ano. Mesmo assim, a Braskem informou em nota que "em função da situação atual, com o impacto da pandemia, a Braskem vem praticando reajustes abaixo da paridade com os preços internacionais". A empresa diz que vem absorvendo em seus custos a totalidade da variação cambial.

O economista-chefe da Fiergs André Nunes complementa que há outros setores industriais que também terão de, basicamente, rever a margem de lucro. "Mesmo assim, hoje, 67% dos industriários gaúchos têm interesse em investir nos próximos seis meses", diz Nunes, destacando que este é um importante termômetro para antever o otimismo do setor.

A tendência, dizem os especialistas, é que haja uma acomodação nos próximos seis meses sem a penalização dos consumidores. Eles afastam a possibilidade de um 'apagão de mercadorias' generalizado. O que deve acontecer é uma acomodação entre o tempo para obter insumos e mercadorias e o preço praticado.

“Foram seis meses bagunçando a casa e provavelmente serão outros seis arrumando. Não vai ser fácil nem será da noite para o dia”, prevê Patricia. Mas é passageiro, ela destaca, apostando nas festas de final de ano para dar um gaz nas vendas dos setores.