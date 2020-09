Canais digitais colocam conteúdo especializado na palma da mão

Além do caderno impresso, os leitores do JC Contabilidade encontram o conteúdo especializado em primeira mão em uma seção dedicada especialmente ao assunto no site do Jornal do Comércio.

Para tornar a navegação ainda melhor, criamos uma Aba no canto esquerdo da tela com o menu completo de editorias, cadernos e outros produtos do jornal através do qual você pode acessar o hotsite do JC Contabilidade e ficar por dentro das principais notícias sobre tributos, finanças, gestão, legislação e demais assuntos que impactam diretamente a categoria contábil.

No Aplicativo do JC, que neste ano foi totalmente reformulado, você pode acompanhar as notícias mais recentes e realizar uma pesquisa sobre o assuntos que mais lhe interessam. Digitando "contabilidade" no campo de pesquisa, por exemplo, você tem acesso a todas as matérias da área.

Quem acompanha as notícias do caderno também pode ficar informado através do seu celular, pelo WhatsApp. Por meio de uma lista de transmissão, o leitor recebe e compartilha com seus contatos notícias com credibilidade sobre temas do setor antes mesmo da circulação do suplemento semanal.

Confira o passo a passo para receber as notícias

home contabilidade qr code

REPRODUÇÃO/JC