Seção especial JC Contabilidade 18 Anos - Depoimentos

Nesta edição especial de aniversário convidamos representantes de algumas das instituições que fazem parte da nossa história para somarem a esta comemoração. Como não podemos estar juntos presencialmente para marcar essa data, foram enviados depoimentos que você confere a seguir:





Ana Tércia Lopes Rodrigues, presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRCRS)

Em 18 de setembro de 2002, o Jornal do Comércio deu um passo inovador e certeiro, elaborando um caderno especializado em Contabilidade, em um momento em que o mundo era surpreendido pela denúncia de fraudes nos balanços contábeis das gigantes norte-americanas Enron e WorldCom. A partir daí, com a publicação semanal de matérias de interesse para todos os segmentos de atuação dos profissionais contábeis, aliada a credibilidade e seriedade do JC, o sucesso era inevitável. O CRCRS, acreditando no projeto arrojado e único, participou desde o início, como fonte e também com uma coluna semanal na contracapa, que se mantém até os dias de hoje.

Célio Levandovski, presidente do Sindicato das Empresas Contábeis (Sescon/RS)

É preciso enaltecer a iniciativa do JC, na figura de seus funcionários e direção, ao apostar em um segmento que até então não tinha um espaço na mídia impressa. Isto contribuiu muito para que nós, profissionais, desenvolvêssemos um pouco mais o gosto pela escrita, tentando trazer um olhar técnico para o público em geral. Dizermos que o jornal valorizou muito a área contábil é redundante, pois contribuiu sobremaneira para divulgar as matérias da classe e de seus profissionais. E as próximas gerações terão um terreno bem mais fértil para desenvolver suas habilidades, já que hoje a nossa profissão é muito mais valorizada. E boa parte disto devemos agradecer ao nosso JC Contabilidade.

Marcelo Ramos de Mello, auditor fiscal presidente da Afisvec/RS

Toda a classe dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul parabeniza e agradece ao JC Contabilidade pela parceria, nestas quase duas décadas de um jornalismo sério e responsável. Sempre divulgando as notícias tributárias e fiscais de interesse público, de forma a contribuir e a somar conosco na busca da conscientização para a importância do tributo e na missão de combater a sonegação fiscal. A Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual do RS (Afisvec/RS) se sente honrada em homenagear toda a equipe de jornalismo do caderno e toda diretoria do Jornal do Comércio, que escrevem a nossa história. Obrigado!

Giovani Dagostim, presidente do Sindicato dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul (Sindiconta/RS)

A temática defendida, na época, para a criação do JC Contabilidade, é que este jornal iria servir, como de fato serve, de instrumento de comunicação para integrar os contadores profissionais à sociedade - para que ela pudesse ter informações a respeito da importância da contabilidade e também para denunciar sobre a malversação dos recursos e a falta de transparência na arrecadação e na aplicação destes recursos públicos. Hoje, o JC Contabilidade é essencial para todos os contadores e técnicos em contabilidade e, também, para os gestores das empresas e dos demais profissionais liberais. Parabéns pelos seus 18 anos de existência e pelos muitos anos que ainda hão de vir!

Joacir Luis Reolon, presidente do Sescon Serra Gaúcha

Em um contexto instigador, se sobrepõe a importância do Jornal do Comércio, como um dos principais veículos instrutivos ao ambiente de negócios, que por meio de informações atuais e direcionadas a um público empreendedor e exigente, cumpre com excelência o subsídio da informação diferenciada. Em especial para nós, empresários contábeis, agraciados pela edição semanal deste caderno, que proporciona um serviço de atualização vital, que muito contribui para nossa informação e evolução das nossas empresas contábeis e, por consequência, para o desenvolvimento dos nossos clientes. Nossos parabéns ao JC por estes 18 anos de edição do Contabilidade.

Paulo Gomes, diretor-geral do Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil)

O JC Contabilidade é uma das principais referências da carreira na mídia brasileira. Um exemplo de sucesso, de uma equipe de jornalistas que trata as notícias do mundo contábil e da auditoria, com profissionalismo e seriedade. Semanalmente, recebemos informações atuais e didáticas de um setor que exige modernização constante. Em tempos de transformações na imprensa brasileira, completar quase duas décadas é uma conquista que merece muito respeito. Parabéns ao Jornal do Comércio.

Francisco SantAnna, presidente do Ibracon

O Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon) parabeniza o caderno JC Contabilidade, do Jornal do Comércio, pelo seu aniversário de 18 anos. Ao longo desse período, a publicação consolidou-se como uma das mais importantes do setor, sendo fonte de informações confiáveis e de elevada qualidade. Comemoramos a "maioridade" recém-alcançada, precedida há tempos pela expertise e maturidade editorial, virtudes que certamente permanecerão presentes.

Marco Aurelio Cardoso, secretário estadual da Fazenda

O JC Contabilidade é um parceiro da sociedade gaúcha no compartilhamento de informações sobre uma temática que atinge a vida de todos. Na esfera pública ou privada, a contabilidade tem relevância para a economia e para a tomada de decisões. Para a Secretaria da Fazenda, o caderno é um veículo especializado que há 18 anos auxilia no entendimento de temas complexos e de suma importância para um Estado que vive um desafio particular quanto às suas finanças. Parabenizamos o JC Contabilidade pelos 18 anos e que continue com sua importante missão.

Luiz Bernardi, superintendente da Receita Federal no Rio Grande do Sul

