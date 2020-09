Agronegócio teme aumento da carga com a reforma tributária proposta pela União

O agronegócio brasileiro teme os impactos das propostas de reforma tributária proposta pela União e que está em discussão. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) defende uma mudança que simplifique o atual sistema de impostos brasileiro, mas vem ressaltando a necessidade de encarar esse desafio sem aumentar os tributos nem onerar os produtores e os preços dos alimentos, e blindando o setor e a sociedade de incertezas fiscais e jurídicas.

Para o presidente do Instituto CNA, Roberto Brant, as propostas em debate não são neutras e acarretam, sim, em aumento na carga tributária do setor produtivo brasileiro. Ele representou a confederação em uma audiência pública da Comissão Mista Temporária no Congresso Nacional realizada na semana passada.

"Nós, da CNA, compartilhamos com o sentimento que o sistema tributário atual é complexo e oneroso para as atividades produtivas de modo geral. Concordamos em rever esse sistema, mas precisamos expressar nossa preocupação", disse Brant. O principal temor da entidade, no momento, é que o produtor rural pessoa física se torne contribuinte de uma somatória de tributos.

De acordo com o mais recente Censo Agropecuário, de 2017, 98,2% dos produtores do País são pessoas físicas. Segundo Brant, torná-los contribuintes inviabilizará diversas atividades e a produção de diferentes culturas, principalmente para os pequenos e médios agricultores.

"É realmente uma solução insensata taxar o produtor na hora que o agronegócio sustenta o País e mantém a atividade econômica funcionando. Todas as propostas deveriam eliminar a equiparação entre pessoas físicas e jurídicas. Só depois disso, poderemos discutir a reforma tributária com o que ela tem hoje. Somos a favor de simplificar sim, mas levando em consideração as peculiaridades das atividades", destacou o presidente do Instituto CNA.

Em relação ao fim da desoneração da cesta básica, prevista nas propostas da reforma em discussão, Brant expressou uma preocupação comum aos produtores e aos cidadãos brasileiros, principalmente os mais empobrecidos: "o País vai voltar a tributar o alimento da mesma forma que outros produtos e, isso, irá pesar no orçamento da população". "A desoneração da cesta básica favoreceu o acesso das classes baixas aos alimentos. O aumento da carga tributária no setor agropecuário vai focar nos setores mais miseráveis da população brasileira", disse.

Segundo ele, o agronegócio atualmente é produtivo e competitivo. "Vamos piorar a vida do produtor rural, aumentar a carga financeira que ele é submetido, afastar as pessoas da produção rural? Queremos contribuir para um país igual para todos, estamos abertos à discussão, porém, as atividades econômicas têm características diferentes e não podemos eliminar isso simplesmente por um decreto."

Atualmente, há três propostas sendo debatidas pelo Congresso Nacional e pelo governo federal: a PEC 45/2019, da Câmara, a PEC 110/2019, do Senado, e o Projeto de Lei 3.887/2020. Os impactos das propostas para as atividades agropecuárias também têm sido pauta das reuniões das Comissões Nacionais da CNA.

O deputado Aguinaldo Ribeiro (PP), relator da proposta de Reforma Tributária na Câmara dos Deputados, que conduziu a audiência pública da Comissão Mista, afirmou que vai continuar o debate com a CNA e com as demais entidades. "Queremos construir um texto que tenha um olhar para cada setor, sua representatividade e importância, sem fazer com que o sistema tributário seja um peso".

Pequenos produtores podem ser os mais prejudicados com mudanças

De acordo com a Confederação Nacional da Agricultura, 98% do total de agricultores são de pequeno porte JONATHAN HECKLER/JC

O agronegócio é considerado um dos principais motores da economia brasileira, com participação de mais de 20% no Produto Interno Bruto (PIB) do País, sendo também um grande responsável pela geração de renda. Por isso, a preocupação em onerar ainda mais esse setor tem gerado debates, principalmente quando o assunto é a necessidade do produtor rural pessoa física se tornar contribuinte via Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

O coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon, prevê que a obrigação desses pequenos produtores (que chegam a 98% do total) se tornar contribuinte do IBS aumentará os gastos com impostos e custos para gerenciar o tributo. "Não é racional a aplicabilidade na forma que se encontra a PEC 45 para os produtores rurais. O agro vai representar quase 24% do PIB em 2020. Uma reforma que onere e prejudique esse setor vai trazer um efeito devastador no crescimento da economia a longo prazo", afirmou Conchon.

De acordo com o economista da CNA, o setor agropecuário representou apenas 10% das desonerações tributárias concedidas pelo governo federal em 2019. Enquanto isso, aeronaves e embarcações, por exemplo, terão a redução garantida. "Vamos cobrar mais tributos sobre alimentos, que vão subir de preço, e manter a desoneração para produtos de luxo? Teremos carne, leite, pão, arroz e feijão com a mesma carga tributária de supérfluos? A sociedade precisa debater isso", sustentou.

A advogada tributarista, ex- conselheira do CARF, Nereida Horta, complementou que as propostas como estão vão, "em vez de tirar a preocupação (com os tributos) das costas do produtor, aumentar cada vez mais essa preocupação". O produtor tem que estar focado e preocupado com a produção, disse Nereida, salientando a necessidade de simplificação da carga tributária que recai sobre o setor.

Eles participaram de uma Live sobre o assunto promovida pelo recentemente criado Grupo de Estudos da Tributação no Agronegócio (Geta). Juntos, concordaram que é inegável a necessidade de uma reforma tributária no País, mas pontuaram que o modelo apresentado pela PEC 45/19, que tramita no Câmara dos Deputados, pode aumentar a carga tributária e trazer um impacto substancial para o setor agropecuário. Para Conchon, a proposta não considera as peculiaridades do setor, como a sazonalidade de safra.

Pontos como a alíquota única - com a criação do IBS - devem afetar as exportações agropecuárias. Outra mudança que impactará a população é a retirada da desoneração da cesta básica.

Durante a Live, ele questionou se esta é a melhor hora para promover mudanças estruturais. "A economia brasileira vai sair bastante machucada ao final desse processo e com isso, o endividamento público que hoje é de 91% em relação ao PIB, vai chegar a 100% em 2026 ou 2027. É um cenário fiscal ruim e com tendência a piorar", projetou Conchon.

Segundo dados de 2017 do Ministério da Agricultura, um em cada três empregos no Brasil na época estava relacionado ao agronegócio. Já um levantamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) revelou que, a cada R$ 1 milhão que se investe nesse ramo, são gerados R$ 3,3 milhões em produção, 49 novos postos de trabalho e R$ 367 mil em salários para os trabalhadores.