Incentivômetro registra mais de R$ 7 bilhões em incentivos fiscais no RS

estimular o debate sobre os valores que deixam de ser arrecadados aos cofres públicos através de benefícios e isenções . Nos últimos sete meses, mais de R$ 7 bilhões deixaram de ser arrecadados no Estado devido aos incentivos fiscais. Os números são contabilizados pelo Incentivômetro, uma iniciativa da Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual (Afisvec/RS) que busca

De acordo com a Afisvec, é como se praticamente R$ 1 bi fossem investidos todo mês na iniciativa privada via incentivos fiscais. Os valores são medidos por segundo, através de um contador

A iniciativa é inédita no País. Para ampliar a visibilidade da ferramenta, um painel físico com o contador de incentivos deve ser instalado em um ponto estratégico de Porto Alegre ainda a definir, nos moldes do Impostômetro, situado no prédio da Fecomércio/RS na Capital.