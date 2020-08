Receita Federal lança canal no Telegram para atendimento de serviços relacionados ao CPF

Os contribuintes têm mais um canal de comunicação com a Receita Federal a partir desta segunda-feira (3). Um canal na rede social Telegram irá prestar atendimento de serviços relacionados ao CPF. A tecnologia usada é conhecida como chatbot - aquela em que o atendimento virtual simula uma conversa por meio de chat.

Para solicitar o serviço, o cidadão deverá acessar o canal ReceitaFederalOficial. É importante estar atento e acessar apenas o canal bot (@ReceitaFederalOficialbot), pois já existem outros canais com o mesmo nome, mas que não são ferramentas oficiais da Receita.

Você vai interagir com a ferramenta, enviando todas as informações e documentos mínimos exigidos para que a Receita Federal faça a análise da solicitação e conclua o atendimento. A iniciativa que dar maior agilidade no atendimento ao cidadão e tentar evitar ao máximo que as pessoas se desloquem para alguma unidade de atendimento presencial, evitando, assim, a aglomeração e a propagação do novo coronavírus.

Veja os serviços disponíveis no novo canal da Receita Federal no Telegram: