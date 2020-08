NAFs adequam atendimento na pandemia

Muitas faculdades de ciências contábeis no Brasil enfrentaram um duplo desafio a partir de março, quando a pandemia de Covid-19 levou ao impedimento de aulas físicas. Além da necessidade de explorar novos caminhos para continuar o ano letivo, professores e alunos precisaram encontrar novas maneiras para manter o atendimento do principal projeto extraclasse de contabilidade no Brasil. Os Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal, conhecidos pela sigla NAF, são projetos desenvolvidos pela Receita Federal junto a universidades, e oferecem serviços contábeis de forma gratuita para pessoas físicas e jurídicas. Hoje, são mais de 300 NAFs no País.

A auditora fiscal Anelise Hackbart Porn, delegada adjunta da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre, explica que os NAFs sempre tiveram atendimento presencial, com um professor responsável e presença de alunos, mas a pandemia de Covid-19 fez com que estes centros tivessem que mudar sua lógica de funcionamento. "Com a pandemia os alunos ficaram sem acesso a esse canal de prática, e tivemos a experiência de sucesso em abrir atendimento virtual". Anelise diz que o trabalho virtual começou durante o andamento da pandemia, com reuniões remotas para divulgação dos resultados e trocas de experiência. Para ela, essa é a base do NAF, "a divulgação de boas práticas e compartilhamento de ações".

A auditora relata que o atendimento em março e abril ainda era um pouco incipiente, mas o atendimento ativo foi crescendo com o passar das semanas. Hoje já são mais de 100 NAFs atendendo de forma remota por canais como email, WhatsApp, Facebook e telefone, ficando a critério da faculdade a autonomia de definir qual modelo de atendimento vai propiciar ao público. A universidade também tem a autonomia para decidir o aproveitamento acadêmico do serviço feito pelos alunos nos NAFs. A maior parte considera as atividades como crédito complementar, mas há faculdades que estabeleceram o atendimento pelo núcleo como disciplina oficial.

"A gente quer qualificar o estudante de contabilidade e dar a ele a possibilidade de ter contato com os casos práticos e a experiência. A gente viabiliza que o estudante tenha acesso a prática, e a instituição é beneficiada porque qualifica o curso", explica. No período de pandemia, já foram mais de 1,3 mil serviços atendidos nos 15 NAFs que estão em funcionamento no Estado. São sete em Porto Alegre e um em Canoas, Cachoeirinha, Viamão, Santa Maria, Santo Ângelo, Lagoa Vermelha, Casca, Carazinho e Passo Fundo.

Anelise explica que o público atendido por estes núcleos é de baixa renda, e por isso os NAFs não devem ser vistos como concorrentes dos escritórios de contabilidade. Para ela, a virtualização dos processos dos NAFs durante a pandemia foi bem importante para pessoas com dificuldade com meios digitais.

"A Receita Federal é responsável por promover a cidadania fiscal e o conhecimento desta área, e o profissional de contábeis vai ter a vida profissional em convivência contínua com a Receita, então a gente ganha um profissional qualificado, não só na relação com os clientes, mas também na interação com a gente", diz. Assim, há uma redução no trabalho interno e no número de declarações de imposto de renda com erros, por exemplo.

NAF da Universidade La Salle nasceu durante o isolamento

As mudanças no atendimento por conta do Covid-19 impactaram diretamente a inauguração do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Universidade La Salle, que entrou em atividade no mês de junho, já durante o período de pandemia e isolamento social. O projeto começou a ser gestado a partir de agosto do ano passado, e teve que passar por uma remodelagem no primeiro semestre à medida que a anormalidade deste ano ficou evidente. Mesmo assim, destaca a professora Patrícia Coelho, coordenadora do projeto na faculdade, houve o interesse em implementar o NAF, mesmo que fora do planejado, visando atender o contribuinte de forma online. "Foi desafiador mas gratificante. Fizemos um primeiro webinar apresentando para nossos alunos o que é o NAF, quais as possibilidades de trabalho dentro dele e convidamos auditores da Receita Federal para explicar", relembra Patrícia. Assim que o edital foi aberto, 64 alunos se inscreveram para as 15 vagas disponibilizadas. "Também colocamos para esse número alunos que são dos cursos de administração e gestão financeira, porque a gente entende que são áreas afins, e tanto para o LaSalle de Canoas quanto os alunos da modalidade EaD. Hoje nosso time é formado por dois professores e 15 alunos, sendo 8 de Canoas e outros 7 de polos do Brasil. Isso nos facilitou bastante, porque hoje não temos atendimento físico, mas proporcionou que alunos de todo o Brasil pudessem fazer parte desse projeto", diz. O carro-chefe do NAF do La Salle no primeiro mês foi as declarações de imposto de renda. Só em junho foram feitos 64 atendimentos, o que Coelho enxerga como uma grande conquista para um projeto tão novo. "Nós surgimos 'do nada' e o contribuinte confiou nesse grupo para compartilhar informações pessoais e financeiras. De onde não se tinha uma cultura, é um nível bastante alto", aponta. Dentre as orientações proporcionadas pela unidade estão regularização de CPF, abertura e fechamento de empresas, financiamentos para empresas de pequeno porte e apoio a MEIs, certidões negativas e ajuda com pendências ou irregularidades na declaração de imposto de renda. Além disso, há apoio na parte tributária orientando empresas pequenas que não se estruturaram para suportar o baixo faturamento no período da pandemia, auxiliando elas a se planejar e encontrar o melhor caminho para renegociar dívidas. Além de um site próprio, o NAF do LaSalle também sana dúvidas por e-mail, Facebook e WhatsApp. "Em qualquer um dos canais o contribuinte cai em um formulário ao qual o aluno tem acesso, estuda o problema e a melhor resposta, isso tudo acompanhado do professor destinado para cada grupo de alunos, e eles formalizam uma responsta. O professor valida se essa resposta pode ir para o contribuinte ou aponta retificação, então depois envia por e-mail para o contribuinte". Todos os registros de documentos são devidamente armazenados e os alunos assinam termo de sigilo, justamente pelos cuidados que a profissão requer. Ela explica que, como as demandas contábeis atendidas pelos NAFs em geral são de baixo valor, o trabalho dos escritórios contábeis podem sair mais caros do que o pagamento que o contribuinte pode fazer, levando em consideração que R$ 50 é o valor mínimo que um contador cobra para uma consulta e os contribuintes de baixa renda podem ter pendências financeiras de menor valor. Além disso, o escritório pode levar um tempo maior para a análise do problema justamente porque dívidas de pequeno valor não são o foco. Para Patrícia, o benefício do trabalho dos NAFs é mútuo tanto para o contribuinte quanto para o aluno. "Aqui a gente tem problemas reais. Não quero capacitar meu aluno para problemas que sabemos a resposta, cases já estudados. Quero capacitar meu aluno para interpretar o problema de alguém e saber como procurar a resposta para cada possibilidade de problema". Para o segundo semestre, depois de reunião de professores com representantes do comércio e vereadores da cidade, o NAF do LaSalle vai iniciar tratativas e entender as demandas do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), lançado pelo governo federal em maio para auxiliar o desenvolvimento de microempresas e empresas de pequeno porte, para posteriormente fazer o atendimento individual dos empreendedores.



Núcleo pioneiro ajuda a viabilizar o auxílio emergencial

