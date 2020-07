Será 2020, enfim, o ano das reformas tributárias?

Ao que parece, finalmente as tão prometidas e necessárias reformas tributárias - no Rio Grande e no País - avançarão. O Estado largou na frente com uma radical mudança de pensamento e estratégia de arrecadação em várias frentes.

Questionáveis podem ser os pontos da proposta que o governador Eduardo Leite encaminha em breve para análise da Assembleia Legislativa, o que deverá ser compartimentado em não mais do que seis diferentes projetos de leis.

Inquestionável é que, se conseguir aprovar a maior parte do que está sugerindo, Leite e a equipe da Secretaria da Fazenda, coordenada por Marco Aurélio Cardoso, estarão fazendo uma revolução no sistema tributário gaúcho.

A proposta, no entanto, admite o governo, sustenta-se somente se forem aprovadas em conjunto, o que é um desafio e também pode se tornar um problema, avaliam especialistas. Para poder manter a carga tributária média inalterada e sem perda de arrecadação, o governo gaúcho quer aumentar algumas alíquotas e simplificar processos que trariam ganhos relativos aos negócios e à competitividade do Estado.

Sobem o IPVA, o ITCD (que incide sobre transferência de patrimônio e doação de bens), o imposto sobre insumos básicos para o agronegócio (como fertilizantes) e inclusive o mais temeroso: o ICMS de alimentos da cesta básica.

Em contrapartida, o governo oferece simplificação tributária, concentração de tributos em apenas duas alíquotas (hoje são cinco), estímulo fiscal à compras feitas por empresas dentro do Rio Grande do Sul, redução de prazos de creditamento do ICMS pago a mais sobre investimentos e até a devolução em dinheiro a famílias de baixa renda sobre o que será pago a mais em itens da cesta básica.

A administração de Eduardo Leite também tem propostas para estimular, por meio do sistema tributário, as importações via porto de Rio Grande e do aeroporto Salgado Filho, já que hoje é mais barato importar por Santa Catarina.

Explicar tudo que se quer com essa imensa mudança consumiu, nas últimas semanas, muitas horas do governador e de sua equipe em lives públicas no YouTube, privadas com empresários e deputados, e algumas com a imprensa. E, a partir de agora, deve ter rodadas explicativas com setores específicos da economia. Leite se empenhou em assegurar e repetir que não há aumento da carga tributária total média e que é necessário olhar o conjunto da obra.

Essa foi a expressão mais utilizada por Leite para dizer que os setores que tiveram majoração de alíquotas devem olhar o cenário todo porque, mesmo eles, direta ou indiretamente, terão benefícios no final das contas. O resultado: apoio de um lado e críticas de outro, como era de se esperar.

Os primeiros questionamentos surgem inclusive em quem vê muitos ganhos nessa reflexão sobre uma nova forma de gestão tributária que está sendo proposta. O programa de conformidade fiscal, por exemplo, com a extinção da Difal (o Diferencial de Alíquota, chamado "imposto de fronteira") e a antecipação de crédito de investimento em ativos e de exportadores são "muito salutares", avalia Anderson Cardoso, sócio da área tributária do escritório Souto Correa Advogados. Ele vê com preocupação, no entanto, a majoração de tributos, inclusive de ICMS, mas também de IPVA e ITCD em um momento de pandemia e pós-pandemia.

"Ainda que não haja perda de competitividade com a elevação de IPVA e ITCD, que são cobrados sobre patrimônio, há sim, com majoração do ICMS, como no segmento agropecuário, nos fertilizantes e outros muitos itens. Inclusive na não recomposição dos patamares da alíquota geral acordada para 2021", critica Cardoso.

O advogado ressalta que, pela ótica do empreendedorismo, a forma de o Estado gerar mais receita deveria ser incrementando a atividade produtiva, e não mantendo alíquotas mais altas no ICMS, que teria validade somente até 31 de dezembro deste ano. Pela proposta que será encaminhada a Assembleia Legislativa, os 18% retornariam a 17% gradativamente até 2023. O Estado defende que não pode abrir mão neste momento de quase R$ 3 bilhões em receita caso regresse de uma única vez a alíquota geral para os patamares antigos.

"Isso é uma questão semântica. Eu não diria que está perdendo receita, mas que ganhou receita extra mais por dois anos. Entendo a fragilidade das contas públicas, mas a ideia de conviver com imposto maior, em uma medida inadequada neste momento. Isso é, sim, aumento de carga tributária, e quando muitas empresas sequer estão abrindo e nem sabem quando o poderão fazer", alerta o advogado.

Empresários alegam que incentivar a produção é o que fortalece o caixa

Projeto do governo gaúcho tem pontos que geram discordância entre setores da economia

MARCO QUINTANA/JC

Aprovar mais medidas que incentivem a economia, sem prejudicar um ou outro setor, seria o caminho para que o governo do Estado gerar arrecadação de tributos e promover o avanço das atividades produtivas. Esse é o caminho apontado pelo sócio da área tributária do escritório Souto Correa Advogados, Anderson Cardoso para que realmente seja possível fazer com que mais recursos do recolhimento de impostos ingressem nos cofres públicos. "Não vejo como o aumento de carga possa beneficiar o setor produtivo. Se o patamar da alíquota geral deveria regressar de 18% para 17%, e ficará em 17,7%, isso é aumento de carga tributária", pondera Cardoso, referindo-se à proposta apresentada pela administração estadual. O advogado tributarista também refuta o discurso do governador Eduardo Leite, de que é preciso "olhando a floresta e não apenas a árvore", e levar em conta o conjunto da obra, uma vez que empresários e entidades empresariais priorizam seus próprios setores de atividade. "Também olhamos a floresta, mas sob uma perspectiva diferente", define. Segundo o especialista, a perspectiva da iniciativa privada é a de incrementar o todo, mas adubar todas as árvores. "O governador acha que cortando algumas delas a floresta crescerá mais rápido. Não vejo dessa forma", defende. Na opinião de Cardoso e de entidades empresariais como Farsul e Federasul, por exemplo, a melhor forma de incrementar receitas é apoiando a produção, o comércio, os serviços e poder de compra da população. O ideal, dizem, é que, se estimular o setor produtivo, haverá incremento dos negócios, com o consequente aumento da arrecadação. Ou seja, onerar qualquer uma dessas partes seria fazer o caminho contrário. O tributarista acredita que, se aprovado o pacote completo, no final das contas, haverá mais danos do que ganhos. "Vamos pagar mais IPVA e ITCD, e setores como o do agronegócio, terão custo elevado, o que irá se refletir nos preços, pois até alimentos isentos passarão a ser onerados", alega. As vantagens, aponta, seriam para energia, combustíveis e comunicações, que caem de 30% para 25%, e na uma alíquota geral de 18% para 17,7% no primeiro ano. "Não vejo um ganho geral para a sociedade nesta troca", argumenta. O governo do Estado rebate que, apesar do aumento do IPVA ainda assim será inferior ao de muitos estados e haverá "compensado" com diminuição no preço do combustível, de R$ 0,27 por litro. Essa retração, porém, gera dúvidas, já que nem sempre a redução de valor chega às bombas, ou demora até ser repassado ao consumidor.

Simplificação do sistema tributário seria o principal ganho

Wulff diz que nunca houve no Estado uma proposta com tantas mudanças em uma única rodada

FABIO MARTINS/DIVULGAÇÃO/JC

Para o presidente do Tax Group, Luís Wulff, sob a simplificação tributária que deve ser encaminhada em agosto à Assembleia Legislativa é "extremamente" positiva e que a avaliação geral é boa. Wulff destaca que nunca houve no Estado uma proposta com tantas mudanças juntas e conectadas em uma única rodada. Mas ressalta que ainda é preciso ver a aceitação no parlamento. "Há pontos que realmente ampliam a competitividade do Estado, que se antecipa e se alinha à reforma federal no conceito de IVA (Imposto Sobre Valor Adicionado). Alguns itens em especial me agradam muito, como a questão dos investimentos em ativos imobilizados serem agora recuperados à vista", afirma. Wulff exemplifica com a liberação imediata de créditos para investimentos em itens de uso e consumo (que não são para a produção dos bens produzidos para venda), o que até então era vetado. No entanto, isso ainda depende de um alinhamento com o Confaz para que seja viabilizado. "Hoje, um varejista que compra produtos de limpeza em grande escala para faxina das lojas não pode se creditar do valor pago de ICMS, que não é um produto que ele irá revender. É um insumo", exemplifica. O tempo reduzido de uso de crédito imobilizado em ativos, com a proposta, passaria a estar disponível imediatamente. O Estado libera, atualmente, o valor como crédito tributário, mas parcelado em 48 meses, mesmo que o empresário pague à vista. Caso a reforma seja aprovada, de R$ 1 milhão pago por uma máquina industrial, R$ 170 mil seriam referentes a ICMS (no caso de uma alíquota de 17%). "Permite que a empresa invista sem ter todo esse valor do imposto drenado por quatro anos. É como se fosse um empréstimo compulsório que a empresa faz ao Estado", diz Wulff. A devolução do saldo credor de ICMS pago sobre exportações é outro ponto a ser comemorado na proposta, opina o presidente do Tax Group. Isso permite que todo o imposto que o produtor acumula na compra de insumos, por exemplo, fique empilhado em listas de escrituração fiscal da Secretaria da Fazenda. "Esse processo hoje é muito demorado. Pela reforma proposta, a devolução seria em 30 dias. Isso porque a exportação que é onerada precisa ser desonerada para que se tenha competitividade internacional", defende Wulff. Com as listas de crédito tributário de exportações se avolumando, o sistema gerado é de um mercado paralelo de compra e venda desse recurso. A desoneração das importações feita pelo porto gaúcho, avalia o executivo, também teria reflexos positivos na economia gaúcha. "Muitas empresas optaram por abrir escritórios de importação em Santa Catarina e não no Rio Grande do Sul. Por isso, completa, a redução de 18% para 12% nas vendas internas entre empresas sediadas aqui é outro ponto importante porque traz igualdade aos produtos daqui e de fora, e promove um fluxo de caixa melhor", elogia Wulff. Para ele, o fluxo de caixa seria melhor, porque, quando se é o comprador, o pagamento dos 18% de ICMS é absorvido automaticamente, mas se tem o resgate após a venda.

Imposto maior para alimentos e ressarcimento posterior gera polêmica

Cesta básica teria aumento de alíquota, mas valores seriam devolvidos a famílias de baixa renda

FREDY VIEIRA/arquivo/JC

Thiago Copetti Ao mesmo tempo em que projeta uma alíquota maior sobre os alimentos da cesta básica, o governo do Estado aposta em um inovador modelo de ressarcimento mensal para famílias de baixa renda, incluídas, inicialmente, no Cadastro Único (o CadUnico). Em média, teriam direito a reembolso entre R$ 30,00 e R$ 60,00 mensais, segundo projeções da Secretaria da Fazenda, conforme o modelo adotado. O problema é que nem todo o consumo é feito em estabelecimentos formais, e apostar que o consumidor priorize o comerciante que emite nota fiscal para que possa cadastrar corretamente seu CPF e depois ser ressarcido pode ser, de certa forma, uma utopia. "Além disso, existe o risco de falhas em sistemas e de judicializações futuras", alega o sócio da área tributária do escritório Souto Correa Advogados, Anderson Cardoso, preocupação compartilhada por Luís Wulff, sócio-fundador do Grupo Fiscal do Brasil (GFBR) e presidente do Tax Group. Aumentar imposto nestes itens, dizem ambos, pode gerar um grave problema social. Para os especialistas, ao onerar itens de cesta básica - em alguns casos em mais do que o dobro da alíquota atual e com aposta no ressarcimento posterior - o governo estaria partindo de uma prerrogativa sobre a qual não tem todos os controles. "O sistema de retorno dos valores é semelhante do auxílio emergencial de agora, que adota o Cadastro Único, e estamos vendo a quantidade de problemas de pessoas que tem direito e não recebem", critica Cardoso. Além do fato de essa estratégia de "onerar o item, e desonerar o consumidor de baixa renda", defendido pelo governo nem sempre chegar ao seu destino, ressalta o advogado, há risco de fraudes, o que beneficiaria quem não deveria e puniria com alta nos preços quem mais precisa do benefício. "O preço do feijão, por exemplo, será significativamente alterado, já que a alíquota passaria de 7% para 17% (se vigorar a regra de apenas duas alíquotas no Estado, de 25% ou 17%)", alerta Wulff. Mesmo que tenha mais elogios do que críticas, ele converge com a opinião de Cardoso de que o aumento mais direto de impostos ao cidadão com resgate posterior é questionável e arriscado. "Ainda que a informalidade esteja menor com a nota fiscal eletrônica, o governo propõe, aparentemente, colocar a fiscalização na mão dos cidadãos, o que é um tanto utópico e pode gerar grande volume de ações judiciais no futuro por famílias que não tiveram acesso à devolução e deveriam ter", pondera Wulff.



As principais mudanças previstas