Maior parte das firmas de auditoria pretende manter seus colaboradores

O Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon) realizou no mês de abril um levantamento com suas firmas associadas, identificando que o novo coronavírus, apesar de afetar o setor, não deve gerar demissões. De acordo com a pesquisa, 62% das empresas pretendem manter seu quadro de colaboradores até, pelo menos, agosto, mostrando a resiliência e a força do setor.

Além disso, a tecnologia é apontada como uma importante aliada neste momento: 96% das firmas de auditoria respondentes que estavam total ou parcialmente preparadas para desempenhar suas atividades de maneira remota.

"Os resultados da pesquisa demonstram o quanto o capital humano é importante para nossa atividade", analisa o presidente do Ibracon, Francisco Sant'Anna. Para ele, o conhecimento técnico, aliado à tecnologia, permite que o setor continue atuando e atendendo seus clientes, mesmo diante de um grave cenário global. "A pandemia mostrou-nos que a auditoria independente no Brasil está madura e tem plenas condições de prestar um apoio importante e útil no processo de retomada que virá pela frente", complementa.

A pesquisa indicou que, para manter os postos de trabalho, as firmas estão utilizando as medidas editadas pelo governo, como antecipação de férias individuais ou coletivas (65,4% das ouvidas), adiamento e pagamento parcelado de tributos (53,8%) e redução de jornada de trabalho e salários (23,1%).

Entretanto, pela natureza da atividade que presta serviços a todos os setores da economia, as firmas de auditoria acreditam que vão sofrer consequências ao longo da pandemia. Segundo o levantamento, cerca de 40% destas firmas tiveram um impacto alto em suas atividades e 53% estimam também um impacto significativo em seu fluxo financeiro.

"A pandemia atingiu todos os setores de maneira marcante e isso se refletiu nos serviços de auditoria independente", pondera o presidente do instituto. "Algumas atividades foram mais impactadas, como as de campo, que não puderam ser realizadas. Contudo, apesar dessas dificuldades, me alegro em ver que o setor estava preparado e está conseguindo superar as adversidades".

