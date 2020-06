Programa Diversidade em Conselho abre inscrições

Estão abertas as inscrições para a 5ª turma do Programa Diversidade em Conselho, voltado para mulheres que desejam atuar em conselhos de administração, conselhos fiscais e comitês de organizações públicas, privadas ou do terceiro setor. A partir desta quinta turma, a consultoria Spencer Stuart passa a fazer parte do grupo das entidades organizadoras do Programa junto com B3, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), International Finance Corporation (IFC) e WomenCorporateDirectors (WCD).

O Programa Diversidade em Conselho visa contribuir para que mulheres preparadas para atuar em conselhos tenham maior visibilidade no mercado por meio de troca de experiências, aprendizado e fortalecimento do seu network, com apoio de profissionais reconhecidos no mercado e experientes na atuação em conselhos que atuam como mentores ou mentoras.

No total, 100 mulheres já passaram pela mentoria desde 2015. O Programa é destinado a profissionais que tenham ocupado ou estejam ocupando posição de liderança como executivas C-level ou empresárias, com experiências profissionais e competências comportamentais relevantes, além de disponibilidade para atuação imediata em conselhos.

As mulheres participantes da iniciativa serão selecionadas por um comitê formado por membros das entidades organizadoras e por membros voluntários. Durante 12 meses, as mentoradas se reunirão periodicamente com seus respectivos mentores, tendo como base uma metodologia desenvolvida pela coach e consultora Vicky Bloch, além de participar de encontros individuais, eventos e debates sobre temas relevantes como responsabilidade dos administradores, mercado de capitais e gestão de riscos. Devido ao isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus, as atividades previstas para este ano serão realizadas de forma virtual.

A edição de 2019 da pesquisa Board Index Brasil, realizada pela Spencer Stuart, mostra que houve pequeno avanço no número de mulheres em posições de conselhos em 2018 na comparação com o ano anterior. Porém, os índices ainda são baixos: as conselheiras ocupavam apenas 10,5% dessas posições, em comparação a 9,4% em 2017. Em 2018, o Global Director Survey Report, pesquisa global do Global Network of Director Institutes (GNDI), mostrava que, para 72% dos participantes brasileiros, a diversidade de gênero foi pouco ou nada importante no recrutamento de candidatos ao conselho de administração naquela época, contra 49% da amostra global.