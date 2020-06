Sindifisco doa 1,5 mil cobertores e 540 roupas para a Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho Estadual começou há poucos dias e recebeu um grande reforço nas doações. O Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul (Sindifisco/RS) destinou 1,5 mil cobertores e 540 peças de roupas infantis novas. A entrega foi realizada na Central de Doações da Defesa Civil Estadual, em Porto Alegre.

As doações feitas na campanha destinam-se a pessoas carentes em situação de vulnerabilidade social, crianças, idosos e vítimas de enchentes. As peças e calçados arrecadados também são encaminhados para entidades que prestam assistência a refugiados em diversas regiões do Estado. Cobertores e roupas infantis são os itens menos doados e, ao mesmo tempo, os mais solicitados para auxiliar as comunidades carentes.

Neste ano, a Campanha do Agasalho conta com o apoio do Sindifisco/RS e também do Grupo Zaffari, Sesc-RS, 99, Instituto Unimed, Farmácias São João e Panvel. Até 30 de junho, o aplicativo de mobilidade urbana 99 subsidiará até metade do valor de corridas para pontos de coleta drive-thru de doações.

Os interessados em realizar as doações não precisam se deslocar até o local. Há possibilidade de enviar as peças sem que o passageiro embarque no carro. Para participar, basta solicitar a corrida pelo aplicativo da 99 e colocar as doações diretamente no porta-malas ou, se desejar, embarcar e ir até o destino.

Para usar os descontos, limitados a R$ 15,00 para viagens de ida aos pontos de coleta da cidade, basta inserir o endereço do ponto de coleta no campo de destino da corrida pelo app da 99. Todos os ganhos dessas corridas serão destinados aos motoristas parceiros.